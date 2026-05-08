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भाजपा की वॉशिंग मशीन में ठीक से नहीं धुल पाए संस्कार, तुलसी सिलावट के बयान पर कांग्रेस का कटाक्ष

अपनी ही पार्टी के विधायक पर दिए गए बयान पर उलझे तुलसी सिलावट, कांग्रेस ने किया कटाक्ष, बीजेपी की मशीन में साफ नहीं हुए

Tulsi silawat and chintaman malviya
तुलसी सिलावट के बयान पर कांग्रेस का कटाक्ष (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 2:49 PM IST

2 Min Read
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भोपाल : पांच साल पहले सिंधिया खेमे के एक मुश्त दल बदल में सिंधिया के खास सिपहसालार रहे तुलसी सिलावट के एक बयान से सियासी गलियारों चर्चा का दौर जोरों पर है. चर्चा ये है कि क्या तुलसी सिलावट कांग्रेस को भुला नहीं पाए हैं? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि एक पत्रकार वार्ता के दौरान सिलावट अपनी ही पार्टी के विधायक चिंतामन मालवीय से जुड़े सवाल में उलझ गए .और विधायक को पहचाने बगैर कह गए कि उनपर लगे आरोप सही होंगे तभी तो लगाए होंगे. अब कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने सिलावट के लिए कहा है कि लगता है कि भाजपा की वॉशिंग मशीन में संस्कार पूरी तरह साफ नहीं हो पाए. आपके मन के कोने में कांग्रेस की विचारधारा आज भी सुरक्षित है.

भाजपा की वॉशिंग मशीन में ठीक से नहीं धुल पाए सिलावट : कटारे

कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने तुलसी सिलावट की प्रेस कान्फ्रेंस के प्रसंग को लेकर ट्वीट किया है. उन्होंने सिलावट के लिए कहा, '' भाजपा विधायक पर कार्रवाई की बात कहकर आपने आज यह साबित कर दिया कि पार्टी तो बदल गई, लेकिन संस्कार अभी पूरी तरह भाजपा की 'वॉशिंग मशीन' में साफ नहीं हो पाए हैं.''

उन्होंने आगे कहा, ''सत्ता और पद की राजनीति आपको भले भाजपा में ले गई हो, मगर मन के कोने में कांग्रेस की विचारधारा आज भी सुरक्षित रखी हुई है. अच्छा लगा यह देखकर कि कांग्रेस के दिए हुए आदर्श अब भी आपकी सोच और बयान में बीच-बीच में झलक ही जाते हैं, वरना आजकल तो लोग कुर्सी बदलते ही विचारधारा भी बदल लेने का दावा करने लगते हैं.''

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चिंतामन विधायक और सिलावट की चिंता

ये पूरा मामला इंदौर में हुई प्रेस कान्फ्रेंस में तुलसी सिलावट के बयान से जु़ड़ा हुआ है. इस पत्रकार वार्ता में मीडिया ने तुलसी सिलावट से आलोट विधायक चिंतामन मालवीय से जुड़ा सवाल किया था. लेकिन अजीब स्थिति तब बन गई जब पहले तो तुलसी सिलावट विधायक को पहचान नहीं पाए और बाद में यौन शौषण के उन पर लगे आरोपों को लेकर ये तक कह गए कि आरोप सही होंगे तभी लगाए होंगे. आखिर में तुलसी सिलावट बोले कि इसकी जांच कराई जाएगी गलत होगा तो कार्यवाई करेंगे. इसके बाद सिलावट खुद अपने ही बयान में उलझ गए.

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