उन्नाव में तुलसी पूजन यात्रा; 51 हजार पौधों का वितरण, दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश
प्रांतीय मंत्री विमल द्विवेदी ने कहा कि तुलसी न केवल पूज्य पौधा है, बल्कि इसके औषधीय गुण मानव जीवन के लिए लाभकारी हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 26, 2025 at 8:53 AM IST
उन्नाव: जिले में धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक चेतना और पर्यावरण संरक्षण का संगम देखने को मिला. नर सेवा नारायण सेवा के तत्वावधान में प्रांतीय मंत्री और प्रभारी विमल द्विवेदी के नेतृत्व में शहर में भव्य तुलसी पूजन यात्रा निकाली गई. इस अवसर पर हिंदू जागरण मंच द्वारा 51 हजार तुलसी के पौधों का वितरण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया.
प्रांतीय मंत्री विमल द्विवेदी ने बताया कि इस वर्ष भी तुलसी पूजन यात्रा आयोजित की गई. यात्रा में जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय संस्कृति का संदेश देती आकर्षक झांकियां निकाली गईं. दर्जनों घोड़े और गजराज भी यात्रा में शामिल हुए.
हिंदू जागरण मंच पिछले एक महीने से तुलसी पौधा वितरण अभियान चला रहा था, जो यात्रा के दौरान भी जारी रहा. यात्रा मार्ग पर जगह-जगह लोगों को तुलसी के पौधे वितरित किए गए. इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने भारत माता के चित्र वाले कैलेंडर भी भेंट किए.
उन्होंने बताया कि तुलसी पूजन यात्रा रामलीला मैदान से प्रारंभ होकर आवास विकास स्थित वृंदावन गार्डन तक पहुंची. यहां पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया.
प्रांतीय मंत्री विमल द्विवेदी ने कहा कि तुलसी न केवल पूज्य पौधा है, बल्कि इसके औषधीय गुण मानव जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी हैं. कोरोना काल के कठिन समय में तुलसी ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया. कहा कि घरों में प्लास्टिक के सजावटी पौधों के बजाय तुलसी जैसे उपयोगी और पर्यावरण हितैषी पौधे लगाएं.
इस अवसर पर सदर विधायक पंकज गुप्ता, जिला प्रभारी कमलेश मिश्रा, जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी और आशीष सिंह सहित कई अतिथि मौजूद रहे. सभी अतिथियों का स्वागत हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष अजय त्रिवेदी ने किया. आयोजन शांतिपूर्ण, अनुशासित और उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ.
