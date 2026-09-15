झारखंड चैंबर अध्यक्ष बने तुलसी पटेल, सत्र 2026-27 के लिए कमेटी का हुआ गठन
रांची में झारखंड चैंबर की नयी कमेटी का गठन किया गया. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : September 15, 2026 at 10:26 PM IST
रांचीः फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नये अध्यक्ष तुलसी पटेल चुने गए हैं. सत्र 2026-27 के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की आज मंगलवार शाम हुई बैठक में इस पर मुहर लगी.
चुनाव पदाधिकारी अंचल किंगर एवं पवन शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में चुनाव पदाधिकारियों ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों को बधाई दी. साथ ही राज्य के व्यापारियों, उद्यमियों एवं प्रोफेशनल्स के हित में समर्पित भाव से कार्य करने का आह्वान किया.
इस बैठक में सत्र 2026-27 के पदाधिकारियों का चयन किया गया जिसमें सर्वसम्मति से तुलसी पटेल को झारखंड चैंबर का अध्यक्ष चुना गया. वहीं विकास विजयवर्गीय एवं रोहित पोद्दार को उपाध्यक्ष, रोहित अग्रवाल को महासचिव, अमित शर्मा एवं पूजा ढाढा को सह सचिव तथा नवजोत अलंग को कोषाध्यक्ष चुना गया.
नवनिर्वाचित अध्यक्ष तुलसी पटेल ने जताया आभार
नवनिर्वाचित अध्यक्ष तुलसी पटेल ने चुनाव के दौरान राज्य के व्यापार एवं उद्योग जगत से मिले सहयोग और समर्थन के लिए सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि चैंबर को और अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाने के लिए सभी सदस्यों, व्यापारियों एवं उद्यमियों के सहयोग से प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाएगा.
उन्होंने झारखंड चैंबर के स्थापना दिवस के अवसर पर चैंबर के संस्थापक अध्यक्ष स्व. राय बहादुर हरक चंद जैन एवं संस्थापक सचिव स्व एआर बुधिया के प्रति श्रद्धापूर्वक कृतज्ञता व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों और दूरदृष्टि से स्थापित यह संस्था आज राज्य के व्यापारियों एवं उद्यमियों की एक सशक्त आवाज बन चुकी है. उन्होंने कहा कि संस्थापकों की इसी सोच, परंपरा और विरासत को आगे बढ़ाते हुए चैंबर को और अधिक सशक्त, सक्रिय एवं प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाएगा.
राज्य के व्यापारियों, उद्यमियों एवं प्रोफेशनल्स के हितों से जुड़े विषयों को प्राथमिकता के साथ उठाते हुए सरकार एवं प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर समाधान की दिशा में प्रभावी पहल की जाएगी. उन्होंने सभी सदस्यों से इस उद्देश्य में सक्रिय सहयोग की अपील की.
इस बैठक के बाद चुनाव पदाधिकारी अंचल किंगर एवं पवन शर्मा ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष तुलसी पटेल सहित सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पदभार सौंपा. साथ ही उन्होंने चैंबर के स्थापना दिवस पर सभी सदस्यों को बधाई दी.
इस बैठक में नवनिर्वाचित अध्यक्ष तुलसी पटेल, उपाध्यक्ष विकास विजयवर्गीय, रोहित पोद्दार, महासचिव रोहित अग्रवाल, सह सचिव अमित शर्मा, पूजा ढाढा, कोषाध्यक्ष नवजोत अलंग, कार्यकारिणी सदस्य मुकेश अग्रवाल, डॉ. अभिषेक रामाधीन, प्रवीण लोहिया, विनीता सिंघानिया, राम बांगड़, मनीष जैन, निधि झुनझुनवाला, आस्था किरण, अमित अग्रवाल, राहुल साबू, अनिल अग्रवाल, अमित किशोर, मोनिका गोयनका के अलावा निवर्तमान अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा उपस्थित रहे.
इसे भी पढे़ं- झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज चुनाव 2026: टीम तुलसी पटेल की हुई जीत!
इसे भी पढे़ं- FJCCI की नई कार्यकारिणी चुनाव के लिए मतदान जारी, दोपहर 12:15 बजे तक 13% हुई वोटिंग
इसे भी पढे़ं- झारखंड चैंबर चुनावः तैयारियां हुई पूरी, मतदान से पहले हुई वार्षिक आमसभा