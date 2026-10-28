कोरबा के तुलसीनगर से छह टूल्लू पम्प जब्त,मिशन वरुण के तहत अवैध नल कनेक्शन पर एक्शन
कोरबा के तुलसीनगर में निगम की टीम ने मिशन वरुण के तहत टुल्लू पम्प जब्त किए हैं. राजकुमार शाह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 28, 2026 at 7:25 PM IST
कोरबा : शहर में पेयजल की सुचारु आपूर्ति और जल संरक्षण के लिए नगर निगम का मिशन वरुण जारी है. इसके तहत निगम की जलापूर्ति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले टुल्लू पंप और अवैध नल कनेक्शनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, शहर के तुलसीनगर क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए निगम की टीम ने छह टुल्लू पंप जब्त किए हैं.
कम दबाव के कारण रहवासी थे परेशान
निगम के नल कनेक्शनधारी घरों में नल होने के बावजूद कम दबाव की समस्या के कारण लोग सीधे नल में टुल्लू पंप लगा लेते है. इससे संबंधित घर में तो पानी का दबाव बढ़ जाता है, लेकिन आसपास के अन्य घरों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाता. इसका सीधा असर उन नागरिकों पर पड़ता है, जो निगम की जलापूर्ति व्यवस्था पर निर्भर हैं.
अवैध तरीके से नल के इस्तेमाल कार्रवाई
निगम ने स्पष्ट किया है कि टुल्लू पंप के साथ अवैध नल कनेक्शनों पर भी कार्रवाई की जाएगी. मिशन वरुण के तहत ऐसे कनेक्शनों की पहचान कर जल वितरण व्यवस्था को व्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है.नगर पालिक निगम द्वारा पाइपलाइन के जरिए पानी की सप्लाई की जाती है, कुछ लोग निगम के नल में अवैध टुल्लू पंप फिट कर अधिक प्रेशर से पानी प्राप्त करना चाहते हैं. इससे उनके घर में पानी का प्रेशर तो बढ़ जाता है. लेकिन आज पड़ोस के घर में लगे नल कनेक्शन में पानी का प्रेशर पूरी तरह से कम हो जाता है. पानी की किल्लत जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है. इसलिए निगम द्वारा प्रदाय किए गए नल में टुल्लू पंप लगाना सख्त तौर पर प्रतिबंध रहता है.
मिशन वरुण के तहत की गई है कार्रवाई
इस विषय में नगर पालिक निगम के आयुक्त आशुतोष पांडेय ने बताया कि शाखा प्रभारी के माध्यम से मिशन वरुण के तहत नल में अवैध तरीके से टुल्लू पंप लगाने वाले पर कार्रवाई की गई है.
निगम के नल कनेक्शन में किसी भी तरह के टुल्लू पंप का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है.इससे आसपास के लोगों को काफी परेशानी होती है. पानी का प्रेशर पूरी तरह से कम हो जाता है, किसी भी स्थिति में निगम के नल में उल्लू पंप लगाने से बचना चाहिए. इस तरह की शिकायत पाए जाने पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी- आशुतोष पाण्डेय, आयुक्त नगर निगम कोरबा
60 हजार घरों में होती है पानी की सप्लाई
नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा जल आवर्धन योजना के तहत कुल 67 वार्ड को मिलाकर लगभग 60 हजार घरों में पानी का सप्लाई की जाती है. कोहड़िया स्थित जल उपचार केंद्र के जरिए ओवरहेड टैंक का पानी भेजा जाता है. ओवर हैड टैंक से सभी वार्डों में जहां-जहां पाइपलाइन बिछाई गए है, वहां 60 हजार परिवार नल कनेक्शन से पानी प्राप्त करते हैं. इनमें से यदि किसी मोहल्ले या किसी इलाके में कोई व्यक्ति नल में अवैध तौर पर टुल्लू पंप लगा ले, तो उस पूरे क्षेत्र की समस्या बढ़ जाती है.
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