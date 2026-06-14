तुगलकाबाद एक्सटेंशन अग्निकांड में बड़ा खुलासा! साजिश के तहत बिल्डिंग के नीचे खड़ी गाड़ी में लगाई गई थी आग, चार गिरफ्तार
दिल्ली में तुगलकाबाद स्थित बहुमंजिला इमारत में 12 जून को आग लगने की घटना में तीन लोगों की मौत हो गई थी.
Published : June 14, 2026 at 2:22 PM IST
नई दिल्ली: साउथ ईस्ट दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन इलाके के गली नंबर 1 में शुक्रवार रात एक पांच मंजिला इमारत के अंदर भीषण आग लग गई थी. इस आग की घटना में तीन लोगों की मौत हो गई थी तो वहीं कई लोग घायल थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
इस घटना के बाद ऐसा माना जा रहा था कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बिल्डिंग में आग लग गई थी लेकिन अब इसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें यह पता चला है कि इस बिल्डिंग में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं बल्कि आपसी रंजिश की वजह से बिल्डिंग के नीचे पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिल में आग लगाई गई थी, जिसके कारण पूरी बिल्डिंग में आग लग गई और इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई वहीं अब दिल्ली पुलिस ने इस घटना से जुड़े चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसे आगे पूछताछ की जा रही है.
इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा रहा है कि एक महिला सुबह तकरीबन 2 :22 मिनट के आसपास बिल्डिंग के अंदर मुंह को ढक कर प्रवेश करती है और उसके बाद अंदर तकरीबन 70 से 80 सेकंड रहती है और जब बाहर निकलती है तो अंदर आग लगी हुई दिखाई दे रही है, जिसकी रोशनी चमक रही है. इस सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद पुलिस ने फिर से इंक्वारी शुरू की तो पता चला कि यह आग आपसी रंजिश की वजह से लगाई गई थी.
तुगलकाबाद एक्सटेंशन अग्निकांड साजिश का हिस्सा
अब इस पूरे मामले में साउथ ईस्ट के डीसीपी डॉ हेमंत तिवारी ने बताया है कि 12 जून को सुबह 02:24 पर दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित TKD एक्सटेंशन की गली नंबर 1 में बिल्डिंग नंबर RZ-171/1 में आग लग गई, जिससे ग्राउंड फ्लोर से लेकर पांचवीं मंज़िल तक पूरी इमारत आग की चपेट में आ गई. इस घटना में आठ लोग घायल हो गए और उन्हें AIIMS ट्रॉमा सेंटर और सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया. दुख की बात है कि तीन लोग पंकज, सुशीला देवी और सोनिया कुमारी की मौत इस हादसे में हो गई. जिस में पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई. जांच के दौरान, CCTV फुटेज के आधार पर देखा गया, जिसमें आग लगने से कुछ समय पहले एक महिला को परिसर में घुसते हुए देखा गया था. यह पाया गया कि यह आग जान-बूझकर लगाई गई थी.
पुलिस में चार लोगों को किया गिरफ्तार
जांच के दौरान, नवजीवन कैंप, गोविंद पुरी की रहने वाली 17 साल की एक नाबालिग लड़की की पहचान की गई और उसे पकड़ा गया. उसने बताया कि गिरिनगर, गोविंदपुरी की रहने वाली 27 साल की सरिता ने उसे उकसाया था और पैसे के विवाद को लेकर उसी बिल्डिंग की पांचवीं मंज़िल पर रहने वाले दीपक की स्कूटी में आग लगाने के लिए पेट्रोल और माचिस दी थी. इसके बाद सरिता ने खुलासा किया कि नवजीवन कैंप, गोविंद पुरी के रहने वाले 33 साल के निरंजन और उसके 27 साल के भाई राजकुमार के कहने पर साज़िश रची गई थी, ताकि एक निजी विवाद का बदला लिया जा सके.
घटना में तीन लोगों की हो गई थी मौत
बता दें कि जिस बिल्डिंग में आग लगी थी, इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाले जबीहुल्लाह ने बताया कि जिस दिन हादसा हुआ, उस दिन मैं अयोध्या गया हुआ था, मैं जब लौटा तो मुझे पता चला कि मेरी बिल्डिंग में आग लग गई है, मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहता था, मुझे भी बहुत नुकसान हुआ है, 4th फ्लोर पर मृतक पंकज रहते थे, जो बहुत अच्छे थे, उनके साथ यह हादसा हो गया और इस हादसे में उनकी जान चली गई मुझे बहुत दुख हुआ है, पहले तो मुझे लग रहा था कि शायद शार्ट सर्किट की वजह से आग लगी है लेकिन अब जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और उस फुटेज में साफ देखा जा रहा है कि एक महिला अंदर जाती है अपने मुंह को पूरी तरह ढक कर और जब बाहर निकलती है तो आग लगा हुआ अंदर देखा जा सकता है.
बता दें कि सीसीटीवी फुटेज इस घटना का सामने आने के बाद पूरा मामला पलट गया है, जो पहले शॉर्ट सर्किट समझा जा रहा था, अब सोची समझी साजिश के तहत बिल्डिंग में आग लगाई गई थी. किसी एक शख्स से दुश्मनी की वजह आज तीन निर्दोषों की जान चली गई. हालांकि इस घटना के बाद पुलिस ने अब तक इस घटना से संबंधित चार लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और उनसे पूछताछ जारी है. फिलहाल पुलिस ने कई मामलों में केस दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है.
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