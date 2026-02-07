ETV Bharat / state

पैसेंजर ने गंदे टॉयलेट की शिकायत की तो भड़क गए TTE, यात्री से मारपीट की कोशिश की, रेलवे बोर्ड ने शुरू की कार्रवाई

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन का कहना है कि घटनाक्रम दुरंतो एक्सप्रेस में हुआ है.

टीटीई ने यात्री से मारपीट की कोशिश की
टीटीई ने यात्री से मारपीट की कोशिश की (Snapshot From Viral Video)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 7, 2026 at 1:19 PM IST

3 Min Read
कोटा : चलती ट्रेन में गंदे टॉयलेट की शिकायत करना यात्री को भारी पड़ गया. टॉयलेट तो साफ हुआ नहीं, लेकिन टीटीई ने उसे ट्रेन से नीचे उतरने के लिए कह दिया. यहां तक कि मारपीट की कोशिश भी की. यात्री ने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया के जरिए रेलवे तक पहुंचा दिया. इसके बाद यात्री की शिकायत पर रेलवे ने जांच पड़ताल शुरू की. रेलवे बोर्ड ने निर्णय लेते हुए टीटीई पर कार्रवाई शुरू कर दी है. मामला ट्रेन नंबर 12283 एर्नाकुलम निजामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन का गुरुवार का है.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन का कहना है कि घटनाक्रम दुरंतो एक्सप्रेस में हुआ है. यह रतलाम के बाद सीधा कोटा ही रुकती थी. ऐसा में यात्रियों ने रतलाम के दौरान शिकायत की थी. कोटा में टीटीई ने स्टाफ को सफाई के लिए बुला लिया था, लेकिन सफाई नहीं हो पाई. इस मामले में यात्रियों ने दोबारा टीटीई से शिकायत की, जिसके बाद यह घटनाक्रम हुआ है. इस पूरे मामले में जांच रिपोर्ट दिल्ली मुख्यालय को भेज रहे हैं, जहां से टीटीई मुकेश कुमार पर कार्रवाई होगी. रेलवे बोर्ड भी मामले की जांच कर रहा है.

पैसेंजर ने गंदे टॉयलेट की शिकायत की तो भड़क गए TTE. (Source: Social media)

पढ़ें. चलती ट्रेन में युवती पर कांच की बोतल से हमला, नाक-मुंह और सिर पर गंभीर चोट

ट्रेन से नीचे उतरने के लिए कह दिया टीटीई ने : बड़ौदा निवासी मंगेश तिवारी ने बताया कि वे दुरंतो एक्सप्रेस के सेकंड एसी कोच डीएल-1 से बड़ौदा से निजामुद्दीन तक सफर कर रहे थे. ट्रेन में शौचालय गंदा और चोक था. जब उन्होंने टीटीई मुकेश कुमार से इस संबंध में शिकायत की और वीडियो बनाने लगे तब टीटीई उन पर हमला करने के लिए दौड़ने लगा. आरोप है कि उन्होंने काफी बदतमीजी भी की. इस दौरान ट्रेन के अन्य स्टाफ ने बीच बचाव किया. टीटीई ने उन्हें ट्रेन से नीचे उतरने के लिए भी कह दिया. यह भी उनके वीडियो में रिकॉर्ड हो गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस संबंध में 139 और रेलवे शिकायत पर भी कई बार जानकारी दी, लेकिन कोई समाधान रेलवे उपलब्ध नहीं कर पाया और दुर्व्यवहार और बदतमीजी भी की गई.

इस घटनाक्रम में कोटा रेल मंडल का कोई लेना देना नहीं है, स्टाफ और हाउसकीपिंग से लेकर सभी स्टाफ दिल्ली मुख्यालय का ही है. ट्रेन भी नॉन स्टॉप थी, जिससे सफाई में दिक्कत आई है. मामले में शिकायत मिलते ही हमने उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया था. : सौरभ जैन, सीनियर डीसीएम

अलग से लगा कोच व नॉन स्टॉप ट्रेन : यह घटनाक्रम 5 मार्च को सुबह 11:40 पर कोटा जंक्शन पर हुआ था. एर्नाकुलम निजामुद्दीन दूरंतो एक्सप्रेस ट्रेन कोटा जंक्शन पर पहुंची थी. ट्रेन में एक्स्ट्रा कोच लगाया गया था. यह कोच गार्ड कोच से पीछे लगाया गया था, इसीलिए ट्रेन में स्टाफ इसमें नहीं पहुंच पा रहा था. यह ट्रेन के अन्य कोच से इंटरलिंक नहीं था. यात्री गंदे टॉयलेट के चलते लगातार शिकायत कर रहे थे.

TAGGED:

TTE TRIES TO ASSAULT PASSENGER
COMPLAINT OF DIRTY TOILET IN KOTA
ट्रेन में गंदे टॉयलेट की शिकायत
यात्री से मारपीट की कोशिश
KOTA RAILWAY STATION VIDEO VIRAL

