फर्जी टिकट एडिट कर मरुधर एक्सप्रेस के एसी कोच में कर था सफर, ऐसे खुला मामला

प्रतिकात्मक तस्वीर. ( ETV Bharat jaisalmer )

जैसलमेरः ट्रेन में टिकट में हेरफेर कर एसी कोच में यात्रा कर रहे एक यात्री को टीटीई की सतर्कता से पकड़ लिया गया. मामला ट्रेन संख्या 14854 जोधपुर-वाराणसी सिटी मरुधर एक्सप्रेस का है, जहां ड्यूटी के दौरान टीटीई की जांच में फर्जीवाड़ा सामने आया. मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक (सीनियर डीसीएम) हितेश यादव ने बताया कि मंगलवार को टीटीई कालूराम मीणा ए-1 कोच में टिकट जांच कर रहे थे. इस दौरान एक यात्री ने मोबाइल पर ई-टिकट दिखाया, जिसमें बी-1 कोच अंकित था. संदेह होने पर जब हैंडहेल्ड मशीन (एचएचटी) से टिकट का सत्यापन किया गया तो पाया गया कि बी-1 कोच की 43 नंबर सीट खाली दर्शाई जा रही है. जांच में सामने आया कि यात्री ने मूल टिकट में छेड़छाड़ कर कोच और सीट नंबर बदल दिए थे और उसी के आधार पर एसी कोच में यात्रा कर रहा था. पढ़ेंः AI का इस्तेमाल कर लोग बना रहे फर्जी ट्रेन टिकट, जानें कैसे होती है असली-नकली की पहचान