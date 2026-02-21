ETV Bharat / state

फर्जी टिकट एडिट कर मरुधर एक्सप्रेस के एसी कोच में कर था सफर, ऐसे खुला मामला

आरोपी पहले भी टिकट में बदलाव कर उच्च श्रेणी में यात्रा करता रहा है.

TTE CAUGHT A MAN, MAN TRAVELLING IN AC COACH
प्रतिकात्मक तस्वीर. (ETV Bharat jaisalmer)
जैसलमेरः ट्रेन में टिकट में हेरफेर कर एसी कोच में यात्रा कर रहे एक यात्री को टीटीई की सतर्कता से पकड़ लिया गया. मामला ट्रेन संख्या 14854 जोधपुर-वाराणसी सिटी मरुधर एक्सप्रेस का है, जहां ड्यूटी के दौरान टीटीई की जांच में फर्जीवाड़ा सामने आया.

मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक (सीनियर डीसीएम) हितेश यादव ने बताया कि मंगलवार को टीटीई कालूराम मीणा ए-1 कोच में टिकट जांच कर रहे थे. इस दौरान एक यात्री ने मोबाइल पर ई-टिकट दिखाया, जिसमें बी-1 कोच अंकित था. संदेह होने पर जब हैंडहेल्ड मशीन (एचएचटी) से टिकट का सत्यापन किया गया तो पाया गया कि बी-1 कोच की 43 नंबर सीट खाली दर्शाई जा रही है. जांच में सामने आया कि यात्री ने मूल टिकट में छेड़छाड़ कर कोच और सीट नंबर बदल दिए थे और उसी के आधार पर एसी कोच में यात्रा कर रहा था.

पहले भी टिकट में कर चुका छेड़छाड़ः जांच के दौरान यात्री के मोबाइल की हिस्ट्री खंगाली गई तो पूर्व के भी कई टिकट इसी प्रकार एडिट किए हुए मिले. इससे स्पष्ट हुआ कि वह पहले भी टिकट में बदलाव कर उच्च श्रेणी में यात्रा करता रहा है. आरोपी को तुरंत कार्रवाई करते हुए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) जयपुर के हवाले कर दिया गया, जहां उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

आईआरसीटीसी के नाम से सेव किया था निजी नंबरः पूछताछ में यह भी सामने आया कि यात्री ने अपने निजी मोबाइल नंबर को ‘VM-IRCTCi’ नाम से सेव कर रखा था. वह एक नंबर से टिकट मैसेज एडिट कर दूसरे नंबर पर भेज देता था, ताकि जांच के दौरान यह न लगे कि मैसेज फॉरवर्ड किया गया है. रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इस प्रकार की धोखाधड़ी से रेलवे को राजस्व हानि होती है. टिकट जांच के दौरान ऐसे मामलों पर विशेष नजर रखी जा रही है.

