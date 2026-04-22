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TTE पर चलती ट्रेन से यात्री को धक्का देने का आरोप, CCTV फुटेज में दिखी सच्चाई! GRP ने शुरू की जांच

बरेली : बरेली में रेलवे से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक यात्री ने टीटीई पर चलती ट्रेन से धक्का देने का आरोप लगाया है. घटना में यात्री घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हालांकि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि यात्री खुद रॉन्ग साइड में कूद रहा है.

पीड़ित यात्री शैलेश (33) पुत्र शैलेन्द्र निवासी हथौड़ा, रोजा थाना, जिला शाहजहांपुर का कहना है कि वह बरेली में कमिश्नरी कोर्ट में पेशी के लिए अवध-असम एक्सप्रेस से सफर कर रहे थे. ट्रेन छूटने वाली थी, इसलिए टिकट नहीं ले पाए और जल्दबाजी में चलती ट्रेन में चढ़ गए.

शैलेश का आरोप है कि बरेली पहुंचने से पहले टीटीई ने उनसे टिकट मांगा. इस पर उन्होंने अपनी गलती मानते हुए मौके पर टिकट बनाने और पैसे देने की बात कही. उनका आरोप है कि इस बात पर टीटीई ने उनके साथ बदसलूकी की और चलती ट्रेन से धक्का दे दिया, जिससे वह नीचे गिरकर घायल हो गए.

घटना की सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस की मदद से उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज इमरजेंसी में चल रहा है.