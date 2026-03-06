ETV Bharat / state

टीएसपीसी के टॉप कमांडर नगीना ने उगले कई राज, पलामू पुलिस ने यूपी में की पूछताछ

रिपोर्ट - नीरज कुमार

पलामू: टीएसपीसी के टॉप कमांडर उमेश सिंह खरवार उर्फ ​​नगीना ने पलामू पुलिस के सामने कई राज खोले हैं. उसने पुलिस को नक्सली संगठन टीएसपीसी के बारे में कई अहम जानकारी दी है.

दरअसल, झारखंड सरकार ने उमेश सिंह खरवार उर्फ ​​नगीना पर पांच लाख रुपये का इनाम रखा था. पलामू में पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद नगीना उत्तर प्रदेश भाग गया. जहां सितंबर 2025 में यूपी एटीएस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद पलामू से एक स्पेशल टीम ने लखनऊ जाकर नगीना से कई बार पूछताछ की.

नगीना ने पलामू पुलिस को बताया कि शशिकांत गंझू ही सारी रणनीति तय करता था और लेवी का पैसे उसी के पास जमा होता था. टीएसपीसी की शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग रणनीति है. शहरी इलाकों में टीएसपीसी के सदस्य छोटे हथियार रखते हैं, जबकि जंगली इलाकों में वे बड़े हथियार रखते हैं. शशिकांत गंझू हथियारों की डील संभालता है और दस्ते का हर सदस्य और कमांडर 100 गोलियां रखता है. जंगल से निकलने पर बड़े हथियार एक तय जगह पर छिपा दिए जाते हैं.

पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि नगीना से पूछताछ की गई है और उसे रिमांड पर भी लेने की तैयारी चल रही है. नगीना द्वारा बताए गए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है और जांच चल रही है. नगीना गढ़वा के डंडई इलाके का रहने वाला था और उस पर पलामू के मनातू, छतरपुर, नौडीहा बाजार, नावाजयपुर, पाटन, तरहसी समेत कई इलाकों में घटनाओं का आरोप है.