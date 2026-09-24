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पलामू प्रमंडल में टीएसपीसी का बंद बेअसर, पुलिस अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बलों की तैनाती

नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाते पुलिस के जवान. ( फोटो-ईटीवी भारत )

पलामूः प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के बंद का असर पलामू, गढ़वा व लातेहार जिला में नजर नहीं आया है. दरअसल, प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के सुप्रीमो ब्रजेश गंझू के यूपी में हुए एनकाउंटर के विरोध में झारखंड के सात जिलों में टीएसपीसी की ओर से बंद की घोषणा की गई है. टीएसपीसी ने 24 से 26 सितंबर तक पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, लोहरदगा, गुमला के इलाके में बंद का आह्वान किया है.

नक्सल संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी के बंद का पलामू प्रमंडल के तीनों जिलों में असर नहीं नजर आया है. यात्री वाहनों का परिचालन सामान्य रहा, जबकि बाजार पूरी तरह से खुले रहे. बंद का असर नजर नहीं आया है. वहीं रेलवे का परिचालन भी सामान्य रहा है.

डीआईजी किशोर कौशल का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पलामू प्रमंडल में हाई अलर्ट पर पुलिस

बंद को देखते हुए पलामू, गढ़वा व लातेहार के इलाके में पुलिस की ओर से हाई अलर्ट जारी किया गया है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है. कई इलाकों में टीएसपीसी के खिलाफ सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है. टीएसपीसी के प्रभाव वाले इलाके में नक्सलियों की गतिविधि पर नजर रखी जा रही है.