टीएसपीसी का एरिया कमांडर मोछू गिरफ्तार, श्राद्ध कर्म में शामिल होने पहुंचा था गांव
चतरा पुलिस ने TSPC नक्सली संगठन के एरिया कमांडर लक्ष्मण गंछू, उर्फ मोच्छू को गिरफ्तार किया.
Published : August 17, 2026 at 5:44 PM IST
चतरा: प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TSPC के सक्रिय एरिया कमांडर लक्ष्मण गंझू उर्फ मोच्छू उर्फ लखन गंझू को चतरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. मोछू एक श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए अपने गांव पहुंचा था. पुलिस को इसकी गुप्त सूचना मिली जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया गया.
सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसपी अनिमेष नैथानी ने गिरफ्तारी की पुष्टि की. एसपी ने बताया कि पुलिस को 16 अगस्त को गुप्त सूचना मिली थी कि TSPC का एरिया कमांडर लक्ष्मण गंझू उर्फ मोछू श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए अपने गांव परमातु आने की योजना बना रहा है. सूचना की पुष्टि करने और जरूरी कार्रवाई करने के लिए सिमरिया एसडीपीओ नागरगोजे शुभम भाऊसाहेब की अगुवाई में एक एसआईटी गठित की गई.
एसआईटी ने सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए लावालौंग थाना क्षेत्र के पारामातु गांव में छापेमारी की और लक्ष्मण गंझू को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार उग्रवादी लंबे समय से फरार चल रहा था.
पुलिसकर्मियों पर हमले की साजिश का आरोप
एसपी ने बताया कि लक्ष्मण गंझू टीएसपीसी संगठन में बहुत सक्रिय था. वह 2024 में सदर थाना क्षेत्र में अफीम नष्ट करने के अभियान से लौट रहे पुलिसकर्मियों पर घात लगाकर हमला करने की साजिश में शामिल था. उस घटना में दो पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे. लक्ष्मण गंझू इस मामले में लंबे समय से वांछित था.
गिरफ्तार नक्सली के खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज थे. आरोपी के खिलाफ वशिष्ठनगर और सदर थानों में कुल तीन मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें आर्म्स एक्ट, यूएपीए और सीएलए एक्ट के तहत आरोप शामिल हैं. इस अभियान में सिमरिया एसडीपीओ नागरगोजे शुभम भाऊसाहेब, लावालोंग थाना प्रभारी चंदन कुमार, सब-इंस्पेक्टर विधायक प्रसाद यादव और लावालोंग थाने के सशस्त्र बल के जवान शामिल थे.
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