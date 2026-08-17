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टीएसपीसी का एरिया कमांडर मोछू गिरफ्तार, श्राद्ध कर्म में शामिल होने पहुंचा था गांव

चतरा: प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TSPC के सक्रिय एरिया कमांडर लक्ष्मण गंझू उर्फ मोच्छू उर्फ लखन गंझू को चतरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. मोछू एक श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए अपने गांव पहुंचा था. पुलिस को इसकी गुप्त सूचना मिली जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया गया.

सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसपी अनिमेष नैथानी ने गिरफ्तारी की पुष्टि की. एसपी ने बताया कि पुलिस को 16 अगस्त को गुप्त सूचना मिली थी कि TSPC का एरिया कमांडर लक्ष्मण गंझू उर्फ मोछू श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए अपने गांव परमातु आने की योजना बना रहा है. सूचना की पुष्टि करने और जरूरी कार्रवाई करने के लिए सिमरिया एसडीपीओ नागरगोजे शुभम भाऊसाहेब की अगुवाई में एक एसआईटी गठित की गई.

टीएसपीसी का एरिया कमांडर मोछू गिरफ्तार (Etv Bharat)

एसआईटी ने सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए लावालौंग थाना क्षेत्र के पारामातु गांव में छापेमारी की और लक्ष्मण गंझू को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार उग्रवादी लंबे समय से फरार चल रहा था.

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