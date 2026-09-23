ETV Bharat / state

TSPC ने तीन दिनों के लिए झारखंड के सात जिलों में बंद का ऐलान किया, बृजेश गंझू एनकाउंटर को फर्जी बताया

झारखंड के सात जिलों में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी ने बंद का ऐलान किया है. रिपोर्ट-प्रशांत कुमार

TSPC announced three day shutdown
प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी. (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 23, 2026 at 6:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: टीएसपीसी सुप्रीमो बृजेश गंझू की वाराणसी में पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत के बाद प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी ने विरोध का ऐलान किया है. संगठन की लोहरदगा, लातेहार, महुआडांड़, गारूसीमा, गुमला और पलामू सीमांत जोनल कमेटी ने पत्र जारी कर 24 से 26 सितंबर तक सात जिलों में बंद का आह्वान किया है. पुलिस मुख्यालय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार टीएसपीसी के द्वारा बंद बुलाए जाने की कोई सूचना नहीं है.

नथुनी के नाम से जारी हुआ पत्र!

अपने आप को जोनल कमांडर बताने वाले नथुनी के नाम से जारी कथित पत्र में संगठन ने बृजेश गंझू की मौत को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. संगठन ने मुठभेड़ को फर्जी करार देते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की है.

16 सितंबर को हिरासत में लेने का दावा

कथित पत्र में टीएसपीसी ने दावा किया है कि 10 सितंबर को बृजेश गंझू की संगठन के रीजनल कमांडर शशिकांत और जोनल कमांडर नथुनी से बातचीत हुई थी. इसके बाद संगठन का आरोप है कि 16 सितंबर को पुलिस ने केरेडारी के जंगल से बृजेश गंझू को पकड़ा और अपने साथ ले गई. संगठन का दावा है कि इसके बाद बृजेश गंझू के बारे में काफी तलाश की गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला. बाद में 20 सितंबर को वाराणसी में पुलिस मुठभेड़ में बृजेश गंझू के मारे जाने की जानकारी सामने आई.

पुलिस एनकाउंटर पर उठाए सवाल

टीएसपीसी के कथित पत्र में पुलिस की कार्रवाई की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि बृजेश गंझू को पहले हिरासत में लिया गया और बाद में मुठभेड़ में मारे जाने की बात कही गई. संगठन ने इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है.

सात जिलों में तीन दिन बंद का आह्वान

टीएसपीसी के कथित पत्र के मुताबिक 24, 25 और 26 सितंबर को चतरा, हजारीबाग, पलामू, लातेहार, गढ़वा, लोहरदगा और गुमला में बंद का आह्वान किया गया है. संगठन ने पुलिस पर कानून अपने हाथ में लेने का आरोप लगाते हुए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है.

ये भी पढ़ें-

बृजेश गंझू एनकाउंटर: पहले इस्तेमाल किया, फिर मरवा दिया! भाई ने झारखंड पुलिस पर लगाया आरोप

पुलिस पर हमले से लेकर जबरन वसूली तक, बृजेश गंझू की पूरी क्राइम कुंडली

कहां छुपा है झारखंड-बिहार का माओवादी नितेश यादव और उसके साथी, पुलिस एवं सुरक्षा बल को है तलाश!

TAGGED:

BRIJESH GANJHU ENCOUNTER
TSPC ANNOUNCED THREE DAY SHUTDOWN
बृजेश गंझू
टीएसपीसी
TSPC

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.