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मेरा भी पेट्रोल पंप, डिपो से नहीं मिल रहा तेल, अमेरिका चला रहा सरकार, कांग्रेस की सत्ता आने पर होगा समाधान- टीएस सिंहदेव

टीएस सिंहदेव ने पेट्रोल डीजल की किल्लत पर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अमेरिका से चल रही है.

Former Deputy CM TS Singh Deo
पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 15, 2026 at 11:06 PM IST

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रायपुर: प्रदेश में पेट्रोल-डीजल को लेकर मची अफरा-तफरी पर छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में सरकार के दावों पर सवाल खड़े किए. सिंहदेव ने कहा कि वे खुद पेट्रोल पंप संचालक हैं और पिछले कई दिनों से डिपो से पर्याप्त सप्लाई नहीं मिल रही है. उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों, अमेरिका के प्रभाव और तेल आपूर्ति संकट को लेकर भी बड़ा हमला बोला.

सवाल :देश में पेट्रोल-डीजल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है. छत्तीसगढ़ में भी पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें दिख रही हैं. सरकार कह रही है कि प्रदेश में पर्याप्त स्टॉक है. ऐसे में सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर देखते हैं?

जवाब :मैं स्वयं एक पेट्रोल पंप का संचालक हूं और एक अन्य पेट्रोल पंप की भी देखरेख करता हूं. पिछले 10 दिनों से हम लोग जो ड्राफ्ट भेज रहे हैं, कंपनी उसे स्वीकार नहीं कर रही है. यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है. डिपो से सप्लाई नहीं मिल रही है. अगर पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? यह किसी एक कंपनी की बात नहीं है, लगभग सभी पेट्रोलियम कंपनियों की यही स्थिति है कि डिपो से कहा जा रहा है कि अभी ड्राफ्ट मत भेजिए.

टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान (ETV BHARAT)

सवाल :प्रदेश के खाद्य सचिव लगातार दावा कर रहे हैं कि राज्य में पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त स्टॉक है. कुछ आंकड़े भी जारी किए गए हैं. इसे किस रूप में देखते हैं?

जवाब :यदि पर्याप्त स्टॉक है तो फिर ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई? सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती. अगर कमी है तो आप व्यवस्था नहीं बना पाए और यदि स्टॉक है तो आप उसे सही तरीके से वितरित नहीं कर पा रहे हैं. दोनों ही स्थिति में जवाबदेही सरकार की बनती है.

सवाल :कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में प्रशासन ने कहा कि लोग जरूरत से ज्यादा पेट्रोल भरवा रहे हैं, इसलिए कुछ समय के लिए पंप ड्राई हो रहे हैं. लेकिन आप कह रहे हैं कि डिपो से सप्लाई ही नहीं मिल रही?

जवाब :मैं अपना अनुभव बता रहा हूं और यही स्थिति बाकी संचालकों के साथ भी है. सामान्य तौर पर कोई भी पेट्रोल पंप संचालक पंप पूरी तरह ड्राई होने का इंतजार नहीं करता. थोड़ा स्टॉक बचा रहता है तभी अगला टैंकर मंगाया जाता है ताकि सप्लाई बनी रहे. लेकिन अब डिपो से टैंकर भेजने में देरी हो रही है. इसका सीधा मतलब है कि डिपो स्तर पर भी कमी है.

सवाल :क्या वास्तव में पेट्रोल-डीजल की कमी है या सरकार सच्चाई छुपा रही है?

टीएस सिंहदेव :सप्लाई निश्चित रूप से प्रभावित है. जितना पेट्रोल-डीजल एक पंप को चाहिए, उतना नहीं मिल पा रहा. यदि कंपनियां समय पर टैंकर नहीं भेज पा रही हैं तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कमी है. सरकार को लोगों को वास्तविक स्थिति बतानी चाहिए.

सवाल :इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस क्या कदम उठाएगी?

टीएस सिंहदेव :हम जनता तक यह बात पहुंचा रहे हैं कि सरकार व्यवस्था संभाल नहीं पा रही है. एक तरफ सरकार कहती है कि कोई कमी नहीं है और दूसरी तरफ लोगों को किल्लत का सामना करना पड़ रहा है. अगर कच्चे तेल के जहाज खाड़ी क्षेत्र में फंसे हुए हैं, ईरान-अमेरिका के बीच तनाव है और जहाज नहीं आ रहे, तो पेट्रोल-डीजल आएगा कहां से? देश के रणनीतिक भंडार भी धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं। आगे सरकार क्या करेगी?

सवाल :सरकार जनता से कम पेट्रोल इस्तेमाल करने की अपील कर रही है. कांग्रेस से भी अपील की जा रही है. आप क्या कहेंगे?

जवाब :सरकार जनता और कांग्रेस से अपील कर रही है, लेकिन जनता पूछ रही है कि रूस से तेल क्यों नहीं ले रहे? ईरान से तेल क्यों नहीं ले रहे? जहां से सस्ता और पर्याप्त तेल मिल रहा था, वहां से आपूर्ति क्यों रोकी गई? अब स्थिति ऐसी हो गई है कि हम अमेरिका से पूछेंगे, तभी तेल खरीद पाएंगे. सरकार देश नहीं चला पा रही.

सवाल :क्या आपको लगता है कि अमेरिका भारत की नीतियों को प्रभावित कर रहा है?

जवाब :इसमें कोई दो राय नहीं है. अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय की एक विज्ञप्ति में भी ऐसी बातें सामने आई थीं. आज स्थिति यह हो गई है कि भारत की आर्थिक और व्यापारिक नीतियों पर बाहरी दबाव दिखाई दे रहा है. हमारे सामान पर टैक्स लगेगा और उनका सामान यहां बिना टैक्स आएगा, ऐसी स्थिति क्यों बन रही है?

सवाल :देश में बनी इस स्थिति से निपटने के लिए जनता से क्या अपील करेंगे?

जवाब :मेरी जनता से अपील है कि जल्द से जल्द इस सरकार को बदलिए. तभी ऐसी समस्याओं का स्थाई समाधान निकल पाएगा.

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