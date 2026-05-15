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मेरा भी पेट्रोल पंप, डिपो से नहीं मिल रहा तेल, अमेरिका चला रहा सरकार, कांग्रेस की सत्ता आने पर होगा समाधान- टीएस सिंहदेव

रायपुर: प्रदेश में पेट्रोल-डीजल को लेकर मची अफरा-तफरी पर छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में सरकार के दावों पर सवाल खड़े किए. सिंहदेव ने कहा कि वे खुद पेट्रोल पंप संचालक हैं और पिछले कई दिनों से डिपो से पर्याप्त सप्लाई नहीं मिल रही है. उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों, अमेरिका के प्रभाव और तेल आपूर्ति संकट को लेकर भी बड़ा हमला बोला.

सवाल :देश में पेट्रोल-डीजल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है. छत्तीसगढ़ में भी पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें दिख रही हैं. सरकार कह रही है कि प्रदेश में पर्याप्त स्टॉक है. ऐसे में सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर देखते हैं?

जवाब :मैं स्वयं एक पेट्रोल पंप का संचालक हूं और एक अन्य पेट्रोल पंप की भी देखरेख करता हूं. पिछले 10 दिनों से हम लोग जो ड्राफ्ट भेज रहे हैं, कंपनी उसे स्वीकार नहीं कर रही है. यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है. डिपो से सप्लाई नहीं मिल रही है. अगर पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? यह किसी एक कंपनी की बात नहीं है, लगभग सभी पेट्रोलियम कंपनियों की यही स्थिति है कि डिपो से कहा जा रहा है कि अभी ड्राफ्ट मत भेजिए.

टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान (ETV BHARAT)

सवाल :प्रदेश के खाद्य सचिव लगातार दावा कर रहे हैं कि राज्य में पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त स्टॉक है. कुछ आंकड़े भी जारी किए गए हैं. इसे किस रूप में देखते हैं?

जवाब :यदि पर्याप्त स्टॉक है तो फिर ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई? सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती. अगर कमी है तो आप व्यवस्था नहीं बना पाए और यदि स्टॉक है तो आप उसे सही तरीके से वितरित नहीं कर पा रहे हैं. दोनों ही स्थिति में जवाबदेही सरकार की बनती है.

सवाल :कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में प्रशासन ने कहा कि लोग जरूरत से ज्यादा पेट्रोल भरवा रहे हैं, इसलिए कुछ समय के लिए पंप ड्राई हो रहे हैं. लेकिन आप कह रहे हैं कि डिपो से सप्लाई ही नहीं मिल रही?

जवाब :मैं अपना अनुभव बता रहा हूं और यही स्थिति बाकी संचालकों के साथ भी है. सामान्य तौर पर कोई भी पेट्रोल पंप संचालक पंप पूरी तरह ड्राई होने का इंतजार नहीं करता. थोड़ा स्टॉक बचा रहता है तभी अगला टैंकर मंगाया जाता है ताकि सप्लाई बनी रहे. लेकिन अब डिपो से टैंकर भेजने में देरी हो रही है. इसका सीधा मतलब है कि डिपो स्तर पर भी कमी है.

सवाल :क्या वास्तव में पेट्रोल-डीजल की कमी है या सरकार सच्चाई छुपा रही है?