क्या नए किरदार में नजर आएंगे जय वीरु, टीएस सिंहदेव बोले हर बार एक ही फिल्म बने जरुरी नहीं

सरगुजा : कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने जय वीरु की जोड़ी पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि एक बार एक फिल्म या जोड़ी हिट हो गई तो अगली बार दूसरी फिल्म बनेगी हो सकता है. वही किरदार फिर हो या कुछ नए चेहरे सामने आए. बार-बार तो शोले नहीं बनती. कौन किस रोल में होगा ये हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर डिसाइड करेंगे.





2018 में जय वीरू की जोड़ी ने दिलाई थी बड़ी जीत



छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की जोड़ी ने साल 2018 में कांग्रेस को बड़ी जीत दिलाई थी. ये सियासी फिल्म बड़ी हिट हुई इसलिए जोड़ी भी चर्चा में रही. समय के साथ इनके संबंधों में तरह-तरह की कंट्रोवर्सी भी देखी गई. आज एक बार फिर टीएस सिंहदेव से पूछा गया कि

क्या जय वीरू की जोड़ी फिर चलेगी तो इस पर उन्होंने जवाब दिया.

'पूरी टीम ने किया था काम'

टीएस सिंहदेव ने कहा कि "जोड़ी नहीं टीम, दो नाम प्रमुखता से चल पड़े थे क्योंकि भूपेश पीसीसी प्रेसिडेंट थे. मैं नेता प्रतिपक्ष था तो ये दो नाम थोड़े प्रमुखता से चल रहे थे लेकिन हम लोगों ने सुनिश्चित किया था कि एक टीम पूरी खेलेगी तो उसमें संजीव कुमार भी थे, जया भादुड़ी भी थी, हेमा मालिनी भी थी, गब्बर जी भी थे, यानी पूरी टीम ने मिलके काम किया था.कई लोग पूछते हैं कि आगे क्या होगा जय वीरू की जोड़ी अब क्या करेगी.



