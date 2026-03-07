ETV Bharat / state

हसदेव जंगल कटाई पर टीएस सिंहदेव का बयान, कहा कांग्रेस शासन में नहीं कटा एक भी पेड़

सरगुजा : छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल के बयान पर अब सियासी गलियारे में बयानबाजी तेज हो गई है. सियासी फिजा में राजनीतिक दलों के बीच कभी आपसी प्रेम दिखाई देता है, तो कभी एक दूसरे पर बयानों के तीर छोड़ते हैं. पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने हसदेव जंगल कटाई मामले को लेकर एक निजी चैनल में कहा था कि जंगल तो कटेगा ही.उसे मैं भी नहीं रोक सकता.जब टीएस बाबा नहीं रोक पाए तो मैं कहां से रोक पाउंगा.

'पर्यटन मंत्री ने रखी अपनी बात'



अब इस मामले में प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि कई दिनों बाद ऐसे प्रोग्राम में भाग लेने को मौका मिला जहां पक्ष विपक्ष भी उपस्थित था, लेकिन माहौल खुशनुमा था. लाइट था हल्के में बातें हो रही थी, गंभीर भी, बातों को अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा था. उस दरमियान दो बयान आए. एक रामविचार जी का और एक राजेश का. राजेश ने अपने चित परिचित अंदाज में कहा कि मेरे बस का नहीं है, कारण जो भी हो और उसमें उन्होंने यह जोड़ दिया कि टीएस बाबा नहीं रोक पाए तो मैं कहां से. उन्होंने एक हल्के अंदाज में कहा वो तो संस्कृति मंत्री के रूप में उनका बयान भी आया था. रामगढ़ को लेकर कि नहीं मैं नहीं होने दूंगा कोई भी नुकसान नहीं होगा इत्यादि इत्यादि.

रामविचार नेताम के बयान पर भी दिया जवाब

टीएस सिंहदेव ने कहा कि इसी संदर्भ में वो बात सामने आई नहीं जिस रूप में आनी चाहिए थी कि रामविचार जी ने यह कह दिया कि हमारी तो सरकार बनी नहीं और पांच दिन के अंदर जंगल कटना चालू हो गया. उसी दिन के बयान को आप उसको रीप्ले करके देखिएगा तो एक सच्चाई बोल गए वो, सच्चाई क्या थी कि गवर्नमेंट बन गई, बहुमत आ गया, शपथ ग्रहण नहीं हुआ था मुख्यमंत्री जी का. उसके पहले प्रशासन एक्टिव हो गया और जंगल कटाई चालू हो गई.