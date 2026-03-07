हसदेव जंगल कटाई पर टीएस सिंहदेव का बयान, कहा कांग्रेस शासन में नहीं कटा एक भी पेड़
हसदेव जंगल कटाई मामले में पर्यटन मंत्री के बयान पर टीएस सिंहदेव ने जवाब दिया है.उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में एक पेड़ नहीं कटा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 7, 2026 at 7:17 PM IST
सरगुजा : छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल के बयान पर अब सियासी गलियारे में बयानबाजी तेज हो गई है. सियासी फिजा में राजनीतिक दलों के बीच कभी आपसी प्रेम दिखाई देता है, तो कभी एक दूसरे पर बयानों के तीर छोड़ते हैं. पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने हसदेव जंगल कटाई मामले को लेकर एक निजी चैनल में कहा था कि जंगल तो कटेगा ही.उसे मैं भी नहीं रोक सकता.जब टीएस बाबा नहीं रोक पाए तो मैं कहां से रोक पाउंगा.
'पर्यटन मंत्री ने रखी अपनी बात'
अब इस मामले में प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि कई दिनों बाद ऐसे प्रोग्राम में भाग लेने को मौका मिला जहां पक्ष विपक्ष भी उपस्थित था, लेकिन माहौल खुशनुमा था. लाइट था हल्के में बातें हो रही थी, गंभीर भी, बातों को अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा था. उस दरमियान दो बयान आए. एक रामविचार जी का और एक राजेश का. राजेश ने अपने चित परिचित अंदाज में कहा कि मेरे बस का नहीं है, कारण जो भी हो और उसमें उन्होंने यह जोड़ दिया कि टीएस बाबा नहीं रोक पाए तो मैं कहां से. उन्होंने एक हल्के अंदाज में कहा वो तो संस्कृति मंत्री के रूप में उनका बयान भी आया था. रामगढ़ को लेकर कि नहीं मैं नहीं होने दूंगा कोई भी नुकसान नहीं होगा इत्यादि इत्यादि.
रामविचार नेताम के बयान पर भी दिया जवाब
टीएस सिंहदेव ने कहा कि इसी संदर्भ में वो बात सामने आई नहीं जिस रूप में आनी चाहिए थी कि रामविचार जी ने यह कह दिया कि हमारी तो सरकार बनी नहीं और पांच दिन के अंदर जंगल कटना चालू हो गया. उसी दिन के बयान को आप उसको रीप्ले करके देखिएगा तो एक सच्चाई बोल गए वो, सच्चाई क्या थी कि गवर्नमेंट बन गई, बहुमत आ गया, शपथ ग्रहण नहीं हुआ था मुख्यमंत्री जी का. उसके पहले प्रशासन एक्टिव हो गया और जंगल कटाई चालू हो गई.
शपथ नहीं हुआ था एक पहलू, दूसरा पहलू राजेश ने जिस बात को कहा तो अब क्योंकि वो चर्चा हो रही है तो मैं उसमें जोड़ देता हूं. आप लोग की जवाबदेही और भूमिका को या सरकार की सरकारी सहमतियां कहीं रही होंगी. लेकिन जब आंदोलन हुआ और मैं भी एक दिन बुलाया गया था तो मैं वहां गया था.उसके बाद में दूसरे दिन मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश जी का स्टेटमेंट आता है कि टीएस बाबा नहीं चाहेंगे तो पेड़ की डगाल नहीं कटेगी और कटाई पूरे कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं हुई - टीएस सिंहदेव, पूर्व डिप्टी सीएम
हालांकि मैंने भी उसका स्थिति को स्पष्ट करने के लिए मैंने भी कहा था बात मेरा नहीं है. टीएस बाबा का कोई इंटरेस्ट नहीं है. गांव वाले नहीं चाह रहे हैं इसलिए वो बात हो रही है, पर भूपेश जब तक मुख्यमंत्री रहे वहां पेड़ की कटाई नहीं हुई. मैं अपने को पीछे कर लेता हूं. राजेश ने मेरा नाम लिया. लेकिन मैं वहां का विधायक था. मंत्री के रूप में कैबिनेट में भी था और वहां गया भी था. एक बयान भी आया था कि भाई गोली चलेगी तो मैं पहले सामने खड़ा रहूंगा. उसी के बाद आप देखें तो पेड़ नहीं कटे. वहां काम एकदम रुक गया था, तो कांग्रेस की सरकार ने लोगों की भावनाओं का या राय का अनदेखा किया, ऐसा नहीं हुआ.
महतारी वंदन योजना नहीं होगी बंद, लखपति दीदी सम्मान सम्मेलन में बोले सीएम साय, कहा करोड़पति दीदी बनाने का है लक्ष्य
कचरे ने बदली जिंदगी और बनीं आत्मनिर्भर, शहर की गंदगी साफ करते करते किसी को BA की डिग्री मिली तो कोई है 12वीं पास
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्पेशल: नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में इनकी भूमिका को नहीं कर सकते नजरअंदाज