किसान और आम जनता के लिए साय सरकार फेल, बीजेपी की विफलता को जनता तक लेकर जाएं : टीएस सिंहदेव

पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने विष्णुदेव साय सरकार पर विफल होने का आरोप लगाया.इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एकजुट होने की अपील की.

TS singhdeo Statement
किसान और आम जनता के लिए साय सरकार फेल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 19, 2025 at 1:42 PM IST

3 Min Read
बलरामपुर-रामानुजगंज :छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बलरामपुर का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम करने की बात कही.टीएस सिंहदेव ने कार्यकर्ताओं को बताया कि वो मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार की विफलता और कांग्रेस के मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाए.

पुराने कार्यकर्ताओं से की अपील

अपने दौरे में टीएस सिंहदेव क्षेत्र का भ्रमण कर आम जनता सहित पार्टी संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं. टीएस सिंहदेव गांव और खेत खलिहानों में पहुंचकर आम जनता की समस्या को सुन रहे हैं. शहर से लेकर गांव तक पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं से मिलकर उन्हें पार्टी के लिए नए जोश के साथ काम करने की अपील कर रहे हैं.

बीजेपी की विफलता को जनता तक लेकर जाएं : टीएस सिंहदेव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धान खरीदी में किसान परेशान

पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने रामानुजगंज प्रवास के दौरान कहा कि धान खरीदी विफल हो चुकी है किसानों का टोकन नहीं कट रहा है. उपार्जन केंद्र में धान का उठाव नहीं होने से जाम है, किसानों से खरीदी केंद्र में पैसे भी मांगे जा रहे हैं जिससे किसान परेशान हैं.

अंबिकापुर से रामानुजगंज तक राष्ट्रीय राजमार्ग 343 की हालत जर्जर है. इतने गड्डे हैं कि लोगों का सड़क पर चलना भी मुश्किल हो चुका है.जब तक सड़क नहीं बनेगी तब तक ऐसे ही परेशानी झेलनी पड़ेगी. सरकार कम से कम मेंटेनेंस करे ताकि लोगों को इतनी ज्यादा असुविधा न हो. नई सड़क बनाने की शुरूआत हुई है तो कार्य को गुणवत्ता पूर्ण तरीके से तय समय सीमा में पूरा कराया जाए - टीएस सिंहदेव, पूर्व डिप्टी सीएम

विष्णु सरकार में जनता परेशान

टीएस सिंहदेव ने आरोप लगाए कि सरकार की व्यवस्था ठीक नहीं है लोगों को चुनकर जमीनों से बेदखल किया जा रहा है. सरकार सबके लिए काम कर रही है. ऐसा नहीं लग रहा है आम लोगों को राहत नहीं है. अगर स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधारनी है तो एक जगह से व्यवस्था लेकर दूसरे जगह देना ठीक नहीं है. नए स्वास्थ्य केंद्र खोलने चाहिए. यहां से कहीं और ले जाना कोई औचित्य नहीं है.


सरकार की विफलता को जनता तक लेकर जाएं
टीएस सिंहदेव ने कहा कि वह आम जनता के मुद्दों को लेकर विष्णुदेव साय सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर जनता के हित में काम करेंगे. सरकार के विफलता को जनता तक लेकर जाएंगे. आगामी विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी.

