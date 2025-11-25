ETV Bharat / state

वोट चोर, गद्दी छोड़ अभियान पर कांग्रेस दिल्ली में करेगी महारैली: टीएस सिंहदेव

वोट चोर, गद्दी छोड़ पर कांग्रेस ने भरी हुंकार, दिल्ली में होगी महारैली

Senior Congress leader TS Singhdeo
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 25, 2025 at 8:13 PM IST

3 Min Read
सरगुजा: कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान पर सख्त रुख अपना लिया है. छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने कहा कि वोट चोर, गद्दी छोड़ अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान चलाए गए हैं. अब इस मसले पर कांग्रेस पार्टी दिल्ली में महारैली करने जा रही है.

14 दिसंबर को कांग्रेस की दिल्ली में महारैली

वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को लेकर कांग्रेस 14 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेगी. इस दिन रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली होगी. इस प्रदर्शन में उन्हें भी आमंत्रित किया जाएगा जिन लोगों ने इस अभियान में हस्ताक्षर किये हैं.

वोट चोरी पर कांग्रेस ने महारैली का किया ऐलान (ETV BHARAT)

टीएस सिंहदेव ने दी जानकारी

कांग्रेस की दिल्ली रामलाली मैदान में होने वाली महारैली को लेकर टीएस सिंहदेव ने मीडिया को जानकारी दी है. उन्होंने कहा है कि वोट चोरी के विषय को कांग्रेस ने गंभीरता से लिया है. वोट चोर गद्दी छोड़ के तहत हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है. जिन इलाकों में कम हस्ताक्षर हुए हैं वहां पर हम लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं. इसे लेकर 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली आयोजित की जाएगी.

रामलीला मैदान दिल्ली की रैली राष्ट्रीय स्तर की रैली होगी. इस आयोजन में उन लोगों को बुलाया गया है जिन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान में हस्ताक्षर किए हैं- टीएस सिंहदेव, वरिष्ठ कांग्रेस नेता

सचिन पायलट के बस्तर दौरे पर बीजेपी को दिया जवाब

टीएस सिंहदेव ने सचिन पायलट के बस्तर दौरे को लेकर बीजेपी के सवाल पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि सचिन पायलट ने पहले छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र का दौरा किया. अब उनका उत्तरी और छत्तीसगढ़ का दौरा बाकी है. ये तो उनका पहले से ही घोषित कार्यक्रम है. ऐसे में बीजेपी के लोगों का आरोप कि वे नक्सलवाद से जोड़कर रैली करना चाह रहे हैं. बीजेपी का यह आरोप गलत है. सचिन पायलट ने बस्तर अंचल के दौरे का कार्यक्रम पहले बनाया था. इसमें नक्सलवाद के मुद्दे से जुड़ने की कोई बात नहीं है.

हम नक्सल मुद्दे की समीक्षा कर रहे हैं. हम एसआईआर की समीक्षा कर रहे हैं. नक्सल मसले की बात कौन कर रहा है जिनके शासनकाल में झीरम घाटी नक्सल अटैक हुआ. इसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अग्रिमपंथी के लीडर्स की हत्या करवा दी गई . इसकी जांच नहीं हुई है. आज तक जांच के बिंदुओं में उस बात को सम्मिलित नहीं किया गया- टीएस सिंहदेव, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, छत्तीसगढ़

टीएस सिंहदेव ने साफ कहा कि सचिन पायलट का बस्तर दौरा पहले से कांग्रेस कार्यक्रमों के अनुसार तय था. इसको लेकर किसी तरह की राजनीति और बीजेपी की तरफ से आरोप प्रत्यारोप करना सही नहीं है.

संपादक की पसंद

साहसी मानव तस्करी विरोधी कार्यकर्ता से लेकर भारत की 'जल माता' तक कौन हैं रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 विजेता ? जानें

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन बोले- गलत सूचना के युग में मीडिया सच्चाई से अवगत कराए

सर्विस, इनोवेशन और राष्ट्रीय भावना के साथ रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का समापन

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

