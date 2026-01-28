यूजीसी विवाद पर बोले टीएस सिंहदेव, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर बनी गाइडलाइन
यूजीसी के जाति आधारित भेदभाव संबंधी नए नियम पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बयान दिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 28, 2026 at 6:36 PM IST
सूरजपुर: यूजीसी को लेकर देशभर में मचे बवाल के बीच सियासत भी तेज होती नजर आ रही है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री का कहना है कि यूजीसी के नए प्रावधानों से किसी भी वर्ग को नुकसान नहीं होगा और न ही किसी के साथ अन्याय किया जा रहा है. वहीं विपक्षी दलों और छात्र संगठनों के बीच इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. सूरजपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव ने भी यूजीसी के मुद्दे पर अपनी बात रखी है.
सुप्रीम कोर्ट ने दी है डायरेक्शन- टीएस सिंहदेव
टीएस सिंहदेव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सलाह दी है, कुछ डायरेक्शन दिए हैं. एससी एसटी, अन्य छात्रों के साथ दुर्व्यवहार होता है. 80-90 प्रकरण पूरे देश में ऐसे सामने आए, जहां वंचित समाज के बच्चों पर कुछ दबाव बना और उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि तीन हजार यूनिवर्सिटी में सिर्फ 1500 कंप्लेंट आए हैं. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप नियम कड़ा करें ताकि किसी बच्चे के साथ बुरा न हो.
यूजीसी ने बनाई है नई गाइडलाइन- टीएस सिंहदेव
सिंहदेव ने कहा कि यूजीसी ने एससी एसटी ओबीसी वर्ग के बच्चों के लिए नई गाइडलाइन में प्रावधान किया गया है कि शिकायत आऩे पर जांच की जाए. पहले 2012 के गाइडलाइंस में भी प्रावधान था. साथ में यह भी प्रावधान था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसी वैमनस्यता में फर्जी केस कर दिया. फर्जी रिपोर्ट पर कार्रवाई का पहले प्रावधान था लेकिन अब हटा दिया गया है. फर्जी रिपोर्ट पर कार्रवाई का प्रावधान हटाने से लोगों को यह लग रहा है कि कोई शिकायत करेगा तो केस चल जाएगा, यही मुख्य मुद्दा है.
यदि किसी को लग रहा है कि हमें फंसाने या दबाने के लिए गलत रिपोर्ट लिखाई जा रही है तो उनके बचाव के लिए पहले जो प्रावधान था, उसको रखना चाहिए-टीएस सिंहदेव, कांग्रेस नेता
टीएस सिंहदेव ने कहा कि नई गाइडलाइन के तहत एसटी एससी के साथ ओबीसी वर्ग को जोड़ा गया है. मेरी जानकारी में महिलाओं और डिसेबल्ड या डिफ्रेंटली एबल्ड को नहीं जोड़ा गया है. यह वर्ग भी जुड़ना चाहिए, जिनके साथ असंवेदनशील व्यवहार हो सकता है.