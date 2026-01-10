EXCLUSIVE INTERVIEW: क्या भूपेश बघेल के कार्यक्रम में जाने से सिंहदेव ने कार्यकर्ताओं को रोका? सिंहदेव ने दिया जवाब, कॉल डिटेल दिखाई

ETV Bharat / state

ETV भारत ने पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव से AICC की जिम्मेदारी, भूपेश बघेल, गुटबाजी समेत कई मुद्दों पर खास बातचीत की.

ETV भारत ने पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव खास बातचीत की. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
सरगुजा: छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस लीडर और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को AICC ने बड़ी जिम्मेदारी दी है. उन्हें स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है. हाल ही में भूपेश बघेल सरगुजा पहुंचे इस बीच ये बात भी चर्चा में आई कि सिंहदेव समर्थक उस कार्यक्रम से दूर थे. तरह तरह के कयासों के बीच ETV भारत ने टी एस सिंहदेव तमाम मुद्दों पर सीधे बात की.

इस इंटरव्यू में टीएस सिंहदेव ने भी खुलकर अपनी बात रखी-

EXCLUSIVE INTERVIEW पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
सवाल: पहले भी आपको कई राज्यों की जिम्मेदारी दी गई. झारखंड की जिम्मेदारी आपके पास थी. झारखंड के परिणाम आपके सामने हैं. हालांकि बिहार चुनाव में आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी. सफलता और असफलता के बीच इसे किस तरह देखते हैं? आप बिहार में नहीं थे. झारखंड में थे. दोनों के परिणाम को किस तरह देखते हैं?

जवाब: ये व्यक्ति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए. एक प्रक्रिया है और पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जिनका राजनीतिक अनुभव है. कहीं किसी को जवाबदारी, कहीं किसी को जवाबदारी... इसी हिसाब से होता है. वरना वो तो एकाधिकार हो जाएगा कि टीएस तो सब जगह जा रहे हैं.

सफलता विफलता भी संयोग रहता है. उदाहरण के लिए देखिए महाराष्ट्र में हम लोग को जवाबदारी मिली थी चुनाव के समय, हम लोग नहीं जीते. जो एरिया मिला था वहां भी परिणाम अच्छे नहीं आए. राजस्थान में राज्यसभा के चुनाव के लिए दो बार भेजा गया तो ठीक रहा. राज्यसभा परिणाम अच्छे आए. तो उसमें व्यक्ति से जोड़ के उसको नहीं देखना चाहिए. अवसर है, तमिलनाडु और पुडूचेरी के लिए अभी नई जवाबदारी खरगे जी, राहुल जी, सोनिया जी ने और हमारे अन्य वरिष्ठम नेतृत्व के साथियों ने दी है. सीमित जवाबदारी उस नाते है कि हम वहां साझा सरकार पर हैं. तमिलनाडु में तो हम जूनियर पार्टनर है. पुडुचेरी में शायद सीनियर पार्टनर रहते हैं. सीट संख्या कम है. हो सकता है क्षेत्र को लेकर, भाषा को लेकर, अंग्रेजी इत्यादि ये सब को ध्यान में रख के वहां की जवाबदारी दी.

सवाल: पहली बार एक प्रयोग देखा गया छत्तीसगढ़ में जब आप लोगों ने जन घोषणा पत्र बनाया और बड़े ही नए तरीके से बनाया. पब्लिक के पास गए उनका फीडबैक लिया. इसलिए बार-बार ये बात उठती है कि क्या इस तरह के प्रयोग अन्य राज्यों में भी होंगे?

जवाब: होने चाहिए. वो तो होना चाहिए. अह यह पृथक जवाबदारी है. जैसे इसमें सीढ़ी दर सीढ़ी कार्य विभाजित किए जाते हैं. मान लीजिए कि अभी स्क्रीनिंग कमेटी की आपने बात की तो ये स्क्रीनिंग कमेटी अर्थात कैंडिडेट्स का चयन है. फिर आप देखेंगे कि कोऑर्डिनेटर्स बनाए जाते हैं. अभी मनोनीत भी हुए हैं अलग-अलग राज्यों के लिए. ये चुनाव के समय चुनाव संचालन से संबंधित काम करना. जो मेनिफेस्टो आपने कहा यह चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होने के पहले का है कि हम राज्य के लिए क्या करना चाहते हैं. तो मेरे लिए छत्तीसगढ़ के मेनिफेस्टो का काम बहुत ही सुखद अनुभव था. मैं मानता हूं कि उस प्रकार का सब राज्यों में करना चाहिए.

ts singhdeo interview
कॉल डिटेल दिखाते हुए सिंहदेव ने कहा, भूपेश बघेल से बात होती रहती है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
सवाल: प्रदेश में दो साल हो चुके हैं आप लोग विपक्ष में हैं. ऐसे समय में संगठन विस्तार धीमा दिख रहा है. कई मोर्चों पर कांग्रेस धीमी दिख रही है. संगठन के विस्तार के दृष्टिकोण से, ये क्यों हो रहा है?

जवाब: उतना धीमा भी नहीं है. आप देखें अगर तो शायद 2022 में उदयपुर का चिंतन शिविर हुआ था. अभी तीन साल हुए हैं और उसमें अमूलचूल परिवर्तन के निर्णय वहां लिए गए थे. कांग्रेस के संगठन का जहां तक सवाल था, कम से कम आधे लोग 50 साल के नीचे उम्र के लिए जाएंगे. 50 साल से नीचे उम्र के लोग जो मतदाता 18 साल के हो जाते हैं तो NSUI में भी रहते हैं, यूथ कांग्रेस में भी रहते हैं, सेवा दल में भी रहते हैं. महिलाएं हैं तो महिला कांग्रेस में भी रहती हैं. लेकिन मूल कांग्रेस की इकाइयां जो है उनमें भी उनको भागीदारी वैसी मिले ताकि एक निरंतरता भी बनी रहे. उसमें जो टैलेंट सामने आएगा वैसा मौका दिया जाएगा.

दूसरा बड़ा निर्णय हुआ था एक व्यक्ति एक पद, कठिन होता है इसको लागू करना लेकिन वो भी एक निर्णय था कि कांग्रेस के संगठन के ढांचे में इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा. तीसरा बड़ा निर्णय हुआ था कि एक समय काल निश्चित समय काल से ज्यादा एक व्यक्ति एक पद पर ना रहे. परिवर्तन होता जाए. तो परंपरागत जो कांग्रेस का ढांचा चल रहा था, संगठन का ढांचा उसमें एकदम से तलवार की धार से काट देना और नया करना ये कठिन होता है.

बहुत सारी बातें रहती है. बहुत सारे अच्छे काम करने वाले रहते हैं. जिनका हो सकता है समय काल एक सीमित काल से ज्यादा हो गया है. 5 साल 8 साल से ज्यादा वो काम कर रहे हैं लेकिन बड़े अच्छे परिणाम देते आ रहे हैं. उनको चेंज करना तो आसान नहीं रहता. फिर राजनीतिक संतुलन भी बनाना, क्षेत्रीय संतुलन भी बनाना, आरक्षण की व्यवस्था एक और बड़ा निर्णय हुआ था कि न्यूनतम 50% वोट एसटी, एससी, ओबीसी, महिलाओं के लिए न्यूनतम. तो आसान प्रक्रिया नहीं है. फिर भी मैं समझता हूं कि अगर आप देखें 2022 से आज 2025 पूरा हो गया. 26 आ गया. मान लीजिए ढाई साल तीन साल के दरमियान कई निर्णय लागू कर दिए गए.

AICC में परिवर्तन हुए. जो राज्य के प्रभार हैं उनमें परिवर्तन हुए. 36-37 राज्य और केंद्र शासित इकाइयां हैं. यूनियन टेरिटरीज हैं. उनमें से 11 में एक बार में नए अपॉइंटमेंट हुए. अपने छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल जी पंजाब में प्रभारी बनाए गए. उनके साथ ही 11 और लोगों को यानी एक तिहाई छोटा नहीं है. एक तिहाई लोगों को राज्यों के नए प्रभार दिए गए.

विभिन्न राज्यों के नए पीसीसी के अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया चल रही है. तो एकाएक कर पाना संभव नहीं होता है. क्रियाएं प्रतिक्रियाएं उनको भी देखना होता है कि कोई नेगेटिव रिएक्शन तो नहीं हो जाएगा. जल्दबाजी में कई कमियां रहती है, निर्णय लेने में हो सकती है कमियां, ऐसा भी नहीं है कि बस कल करना है, लेकिन करना जरूर है. एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कांग्रेस बढ़ रही है.

अभी आपने बड़ा परिवर्तन देखा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को संगठन सृजन के माध्यम से जवाबदारी दी गई. छत्तीसगढ़ में अगर 41 जिला कांग्रेस कमेटियां हैं तो उसमें 50% कम से कम एससी एसटी ओबीसी वाली बात, 50 साल से कम उम्र के माइनॉरिटीज को भी ध्यान में देना, इसके अलावा एक व्यक्ति एक पद देना हो सकता है, जहां तक आप देखेंगे कि एक ही MLA को जिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में द्वारकाधीश यादव जी का चयन हुआ अन्यथा किसी का नहीं हुआ. ऐसे ही पूरे देश में लगातार एक के बाद एक संगठन सृजन का काम हो रहा है.

अब अगली कड़ी में किसी भी दिन आपको यहां के ब्लॉक की सूची आ जाएगी, मंडल की सूची आ जाएगी, तो अगर जिला कांग्रेस कमेटियां 41 है तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां 307 है. तो 307 जिला कांग्रेस ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के लिए इतना आसान नहीं होता. राजनीतिक संतुलन बनाना, क्षेत्रीय संतुलन बनाना, सामाजिक संतुलन बनाना, योग्यता का भी ध्यान रखते हुए ये सारे संतुलन बनाना तो इतना आसान भी नहीं होता है. मैं महसूस कर रहा हूं कि गंभीरता से ये प्रक्रिया चल रही है इसलिए लेट हो रहा है.

सवाल: जिन दो राज्यों की जिम्मेदारी मिली है आपको, कितनी चुनौती वहां है? क्या कुछ नयापन है?

जवाब: चुनौती बड़ी है उस नाते कि एक तो सरकार है तमिलनाडु में, इंडिया अलायंस की सरकार है. डीएमके बहुमत में है, 18 हमारे विधायक हैं. पुडुचेरी में भी कांग्रेस की सरकारें बनती रही हैं परंपरागत. लेकिन कांग्रेस के अंदर कुछ दुराव हुआ जिस कारण से कांग्रेस के जो बागी हुए पूर्व मुख्यमंत्री एक थे, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली और बीजेपी के साथ साझा करके उन्होंने बहुमत बनाया. तो अलग-अलग परिस्थितियां वहां है.

कितनी सीटें कौन लेगा, जैसे छत्तीसगढ़ में बहुत कम दिक्कत जाती है. 90 सीटें हैं तो 90 की 90 आपको तय करना है. वहां 234 में से कितनों में लड़ना वह तय करना होगा. जैसे हमने बिहार में देखा आरजेडी कितनी लड़ेगी, कांग्रेस कितनी लड़ेगी आखिरी तक चलता रहा. तो ये परिस्थितियां जितनी स्मूथली निकल जाए बिना बहुत ज्यादा टकराव की स्थिति महसूस न होते हुए निकल जाए उतना चुनाव के परिणाम में भी लाभकारी रहता है.

प्रयास हम लोग का यही रहेगा कि जो साझा पार्टियां हैं सीपीआई है, सीपीएम है, अन्य वहां के क्षेत्रीय दल है, डीएमके हैं जिनके साथ चुनाव लड़ने की बात है. एक और वहां के एक मेरे ख्याल से एक्टर हैं, वो भी राजनीति में भाग लेने की उनकी मंशा हो रही है. तो उनके साथ कैसी स्थिति बनेगी डीएमके हमारे सीनियर पार्टनर हैं. उनकी क्या राय है उनके संबंध में एक थोड़ा पेचीदा रहता है मामला.

तो उसको ध्यान में रख के पहली चीज प्रयास करना कि कितने सीट लड़ना और उनमें बेहतर से बेहतर उम्मीदवार चुनना और जैसा मैंने बताया कि ये बीच की कड़ी है. ये रिपोर्ट जाती है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में, संयोग से उसमें भी एक सदस्य के रूप में मैं हूं तो हम लोग का जो काम जाएगा उसी समिति में जाएगा. वहां भी उसकी समीक्षा होगी तब इस नाते होगी. मिस्त्री जी हैं. वो भी समिति के इलेक्शन कमेटी के सदस्य हैं लेकिन उनको जवाबदारी केरल की मिली है.

सवाल: छत्तीसगढ़ की बात करें तो बार-बार ये बात आती है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में ठीक नहीं है. गुटबाजी चरम पर है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आपके बीच टकराव की बातें आती हैं. भूपेश बघेल सरगुजा आते हैं, सरगुजा जिला कांग्रेस के लोग मिलने नहीं जाते हैं. क्या ये गुटबाजी है और क्या आपने मना किया था या क्या?

जवाब: जब भी गुटबाजी या पार्टी की स्थिति की बात आती है तो दुर्भाग्य से मैं कहूंगा कि कांग्रेस पर ही ये बात आती है. अगर हम देखें छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जो चुने हुए विधायक हैं उनकी भागीदारी कैसी है. ऐसा लगता है कि वो विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं. वहां कभी बात नहीं आती है कि गुटबाजी हो रही है. अभी बृजमोहन अग्रवाल जी हाईकोर्ट चले गए स्काउट्स गाइड्स के जंबूरी को लेकर कि अध्यक्ष कौन है, मैं हूं अध्यक्ष कि सरकार ने जिनको बनाया वो अध्यक्ष हैं. ये बात उस नाते नहीं जाती है कि भाजपा में बड़ी गड़बड़ी है. कांग्रेस में अगर कोई भी बात आती है तो मीडिया का फोकस काफी रहता है.

भूपेश जी आए उनका कार्यक्रम क्या था, उनका कार्यक्रम था सूरजपुर में जो नए अध्यक्ष अभी बनी हैं शशि जी उनके शपथ ग्रहण का. ये सिलसिला नया चालू हो गया, पहले परंपरा कभी नहीं थी. तो अभी पता नहीं ये नया चीज कैसे चालू हो गया है कि शपथ ग्रहण एक उत्सव के रूप में या एक कार्यक्रम के रूप में मनाया जाने लगा और लोगों को बुलाकर एक आयोजन सा हो जा रहा है.

शशि ने हम लोग सबको बोला था मेरे से भी बात की थी पहले 26 तारीख की बात हुई मैंने कहा ठीक है मैं देखता हूं 26 को अगर रहूंगा तो आ जाऊंगा. फिर दूसरी तारीख हो गई 29, फिर 30 तारीख तय हुई. मुझे शादी में जाना था तो मैंने शशि को बताया हमारे बड़े नजदीकी पारिवारिक मित्र हैं. उनके बेटे की शादी दिल्ली में 29 तारीख को थी तो मैं नहीं आ पाऊंगा. मैं नहीं गया तो उसका अगर अर्थ ये लगाया जाएगा कि गुटबाजी है तो वो उचित नहीं है.

दूसरा भूपेश जी को जाना था, महंत जी को जाना था, दीपक बैज जी को जाना था, मेरे को जाना था. आपने देखा कि जो बैनर लगा था उसमें सबकी फोटो थी. संयोग से कार्यक्रम ऐसे थे. यह जो डेट शिफ्ट हुए इस कारण से यह दिक्कत आ गई कि इस तारीख को यह नहीं आ पा रहे. इस तारीख को यह नहीं आ पा रहे. अब दीपक बैज जी का उस दिन तमनार का कार्यक्रम था. मोहन जी का दूसरा कार्यक्रम था. मैं दिल्ली में था. तो आयोजन सबका था. अगर गुटबाजी होती तो जो बैनर लगा था उसमें एक फोटो दिखता.

गुटबाजी वाली बात नहीं है, उनका अंबिकापुर का कोई पार्टी का कार्यक्रम ही नहीं था. अंबिकापुर में जो रात वो रुके वह टाइम से सूरजपुर पहुंचने के लिए.अंबिकापुर रात रुकते नहीं तो दुर्ग- भिलाई से आते और कार्यक्रम के समय पर आना फिर वापस जाना मुश्किल होता. अगले दिन के उनके फिर कार्यक्रम थे. रात अंबिकापुर रुक के जाना उनका सामाजिक था. एक निजी कार्यक्रम हो गया और वहां शपथ ग्रहण में जाएंगे वो पार्टी का कार्यक्रम हो गया. यहां अगर निजी कार्यक्रम में वो आते हैं और ये बात हो रही है कि टीएस बाबा से जुड़े हुए लोग उनके पास नहीं गए.

सवाल: ये माना जाए कि सब कुछ ठीक चल रहा है?

जवाब: जैसा रहता है, कुछ बातें रहती भी हैं, कुछ बातें नहीं भी रहती हैं. मैं अनावश्यक छिपाने में भी विश्वास नहीं रखता, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी से हम लोग ये सारी परिस्थिति को देखते हैं. आपस के संबंधों को देखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि इसका किसी भी तरीके से पार्टी के हित में विपरीत प्रभाव ना पड़े. मैं आपको दिखाता हूं एक तारीख को क्योंकि अब बातें हो रही है तो मैं सोचा आपको दिखाऊं. नए साल के उपलक्ष्य में बाकी तो कोई बात नहीं थी, फिर भी मैंने भूपेश जी को फोन लगाया नए साल की शुभकामना देने के लिए.

(उन्होंने अपनी कॉल डिटेल दिखाते हुए कहा) ये देखिए भूपेश बघेल एक्स सीएम पीसीसी, एक तारीख को और उसके बाद फिर मैंने उनको लगाया बिट्टू की रिहाई के बाद. वहीं ढाई ढाई साल वाली बात कि ऐसा भी नहीं है कि कहीं कुछ था भी नहीं. लेकिन इतने समझदार और इतने जिम्मेदार तो हम लोग हैं कि कोई भी ऐसी बात हो कहीं मन में कहीं कोई ऐसी बात किसी के भी है, मेरे है, उनके है, तीसरे के है, चौथे के है तो हम लोग बैठ के उसका समाधान करते हैं.

