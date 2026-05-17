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दुष्कर्म केस पर बोले सिंहदेव- दुनिया में कोई दुष्कर्मी ना हो ये संभव नहीं, लेकिन गलत करने पर सजा का भय जरूरी, ऐसा माहौल नहीं बना पाई सरकार

ईंधन कटौती पर भी केंद्र सरकार को घेरा, कहा- राज्य सहित देश में स्थिति दयनीय, 40 प्रतिशत तक ईंधन सप्लाई प्रभावित

TS SinghDeo Balod Visit
बालोद दौरे पर TS सिंहदेव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 17, 2026 at 7:34 PM IST

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बालोद: प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता TS सिंहदेव सिंहदेव आज बालोद जिले के दौरे पर रहे. उन्होंने ब्लॉक अध्यक्ष विधायक सहित बूथ अध्यक्षों, पार्षदों के घर जाकर मुलाकात की. उन्होंने कवर्धा में हुए दुष्कर्म के मामले में बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ दुष्कर्म के मामले में दूसरे या तीसरे नंबर पर है. भले ही ये दुनिया में संभव नहीं है कि कोई दुष्कर्मी ना हो लेकिन व्यवस्था ऐसी हो कि सजा का डर भय होना चाहिए.

ऐसी व्यवस्था हो कि गलत करने वाला सहमेगा. गलत करने से पहले सोचेगा. लेकिन ऐसा वातावरण सरकार नहीं बना पा रही है- TS सिंहदेव, पूर्व उपमुख्यमंत्री

ईंधन कटौती पर केंद्र सरकार को घेरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ईंधन कटौती पर भी केंद्र को घेरा

सिंहदेव ने बताया कि जब युद्ध शुरू हुआ तो कयास लगाए जा रहे थे जल्द ही सब सही हो जाएगा लेकिन यहां पर स्थिति गंभीर होती गई. सरकार कहती रही कि सब ठीक है लेकिन पहले से कोई व्यवस्था नहीं की गई. जाहिर है कि समुद्र मार्ग पर ईंधन की आवाजाही बंद हो गई है तो ईंधन की कमी तो होगी ही, यहां पर सरकार ने पहले से ही व्यवस्था करके नहीं रखी थी.

सरगुजा के लोगों को रायपुर डिपो से माल खरीदना पड़ रहा

सिंहदेव ने बताया कि 85% गैस का इंपोर्ट होता है, वहीं सरगुजा अंचल के लोगों को, कोरबा अंचल के लोगों को अब रायपुर डिपो से माल खरीदना पड़ रहा है. मेरे पास स्वयं का पेट्रोल पंप है जहां पर पांच टैंकर महीने में सप्लाई होता था वहां केवल तीन टैंकर कर दिया गया है. ये तो सीधे-सीधे 20-40 प्रतिशत तक की कटौती है.

खराब विदेश नीति की वजह से जनता को फिर एक बार लाइन में लगना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री सीधे सोने-चांदी नहीं खरीदने जैसी सलाह दे रहे हैं ये गलत है. क्या शादी वाले घरों में बहू-बेटियों को कोई जेवरात भी हम नहीं देंगे- TS सिंहदेव, पूर्व उपमुख्यमंत्री

कार्यकर्ताओं की मेहनत, नाम नेता का

अपने दौरे को लेकर सिंहदेव ने कहा कि इसके पीछे किसी तरह की कोई योजना नहीं है. वह केवल कार्यकर्ताओं से बातचीत और उनका हाल-चाल चलने के लिए निकले हुए हैं .उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ग्राउंड पर रहकर मेहनत करते हैं लेकिन नाम हम नेताओं का होता है. ऐसे में जब हम कार्यकर्ताओं के बीच जाते हैं तो उनका मनोबल बढ़ता है.

उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और आम जनता में सरकार के प्रति नाराजगी और हम उनकी मेहनत को सलाम करते हुए उनके परिजनों से मिल रहे हैं. हालचाल जान रहे हैं, साथ में क्षेत्र की जानकारी हासिल कर रहे हैं. लोग बुलाते हैं, साथ काम करते हैं तो ये मिलने का ही सिलसिला है. सिंहदेव के दौरे के दौरान विधायक संगीता सिन्हा, पूर्व विधायक भैयाराम सिन्हा, जिलाध्यक्ष चंद्रेश हिरवानी, ब्लॉक अध्यक्ष किशोर साहू समेत कई नेता मौजूद रहे.

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