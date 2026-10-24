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ढाई-ढाई साल के फॉर्मूले से कांग्रेस को हुआ नुकसान, सीएम फेस के साथ चुनाव लड़ना सही नहीं- टीएस सिंहदेव

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव शनिवार को बिलासपुर के सिरगिट्टी क्षेत्र पहुंचे. यहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. इस दौरान मीडिया से बात करते हुए टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि ढाई-ढाई साल के सीएम पद के फॉर्मूले से कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ.

मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर पूछे जाने वाले सवालों पर सिंहदेव ने कहा कि पिछले कार्यकाल में ढाई-ढाई साल के मुख्यमंत्री को लेकर मीडिया में लगातार चर्चाएं होती रहीं, जिससे काफी नुकसान हुआ. उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस तरह की चर्चाएं नहीं थीं. उस समय सभी ने मिलकर चुनाव लड़ा और जनता का भरपूर समर्थन मिला.उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आगे भी इसी नीति पर चलना चाहिए.

ढाई ढाई साल के सीएम पद के फॉर्मूले से नुकसान हुआ है. चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे को पहले से सामने रखने की आवश्यकता नहीं है. पार्टी जिसे जिम्मेदारी देगी, वह उसे संभालेगा. सभी को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए- टीएस सिंहदेव, पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता

सिंहदेव ने संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि लोगों से निरंतर जुड़ाव बनाए रखना जरूरी है. चुनाव के समय जनता के बीच पहुंचने से वह संबंध नहीं बन पाता, जो लगातार संपर्क में रहने से बनता है. उन्होंने कहा कि जो लोग कांग्रेस के साथ हैं,वे पार्टी के साथ बने रहते हैं, लेकिन सामान्य नागरिकों से भी लगातार संवाद बनाए रखना जरूरी है.

यदि कार्यकर्ता केवल चुनाव के समय लोगों के बीच पहुंचते हैं, तो इससे अवसरवादिता का संदेश जाता है. इसलिए मंडल और सेक्टर स्तर के पदाधिकारियों को आम नागरिकों के बीच नियमित रूप से जाना चाहिए. उनके सुख-दुख में सहभागी बनना चाहिए- टीएस सिंहदेव, पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता

कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घर पहुंचे टीएस सिंहदेव (ETV BHARAT)

कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिले सिंहदेव

इससे पहले टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस के सिरगिट्टी मंडल अध्यक्ष अजय मनहरे और सेक्टर अध्यक्ष शैलेष सेंगर के घर पहुंचकर मुलाकात की. उन्होंने परिवार के सदस्यों के बीच बैठकर हालचाल जाना. इस दौरान उन्होंने संगठन की मजबूती, जनता से निरंतर संपर्क और आगामी चुनावों की रणनीति को लेकर अपनी बात रखी. टीएस सिंहदेव ने कहा कि सिरगिट्टी आने का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन समयाभाव के कारण पहले यहां नहीं पहुंच पा रहे थे. आज अपने लोगों के बीच आने का अवसर मिला, जिससे उन्हें काफी अच्छा लगा. उन्होंने कहा कि उन्हें भाषण देने के बजाय लोगों के बीच बैठकर बातचीत करना और उनके सुख-दुख को जानना अधिक पसंद है.