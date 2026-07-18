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दुर्ग पहुंचे टीएस सिंहदेव, अरुण वोरा की माताजी को दी श्रद्धांजलि, ऑनलाइन सट्टा-कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य पर सरकार को घेरा

दुर्ग पहुंचे टीएस सिंहदेव, अरुण वोरा की माताजी को दी श्रद्धांजलि ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सिंहदेव ने कहा कि जब भी वे दिल्ली जाते थे, शांति देवी वोरा से जरूर मुलाकात होती थी. उन्होंने कहा कि माताजी का स्नेह और आशीर्वाद हमेशा महसूस होता था और उनके निधन से गहरा दुख हुआ है.

दुर्ग: शहर के पूर्व विधायक अरुण वोरा की माताजी शांति देवी वोरा के निधन पर शोक-संवेदना व्यक्त करने पूर्व डिप्टी सीएम टी एस सिंहदेव पहुंचे. अरुण वोरा के निवास पहुंचकर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान उन्होंने परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं साझा कीं. मीडिया से चर्चा करते हुए टीएस सिंहदेव ने कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरा.

ऑनलाइन सट्टा-कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य पर सरकार को घेरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ऑनलाइन सट्टा पर बीजेपी पर हमला

ऑनलाइन सट्टा मामले को लेकर भाजपा के आरोपों पर सिंहदेव ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों से अनेक लोग मिलते हैं. कई बार लोग मिलने के दौरान फोटो भी खिंचवाते हैं. उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति से मिलना मात्र इस बात का प्रमाण नहीं हो सकता कि उससे कोई विशेष संबंध है.

हिड़मा समर्थन वाले बयान को किया खारिज

मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर नक्सली कमांडर हिड़मा के समर्थन से जुड़े आरोप लगाए थे. इस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है. किसी व्यक्ति के बयान को पूरी कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं माना जा सकता.

कानून व्यवस्था पर सवाल

प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताते हुए सिंहदेव ने कहा कि पेट्रोल पंप पर चाकूबाजी, बलात्कार और अन्य घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. ऐसा लगता है कि सरकार का नियंत्रण कमजोर हो गया है. उन्होंने कहा कि सरकार को अपराध पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी वातावरण तैयार करना होगा.

साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था और सेक्टर-9 अस्पताल के निजीकरण पर उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में देना गलत है. सरकार को यूनिवर्सल हेल्थकेयर के लक्ष्य की दिशा में काम करना चाहिए, ताकि आम नागरिकों पर स्वास्थ्य खर्च का बोझ कम हो.