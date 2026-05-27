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बरेली में युवती की मौत का सच आया सामने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ हत्या का खुलासा, पिता-भाई गिरफ्तार

सिरौली में युवती की संदिग्ध मौत का खुलासा, पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि ( Photo Credit; Police Department )

बरेली: आंवला तहसील के सिरौली थाना क्षेत्र में युवती की संदिग्ध मौत का मामला अब हत्या में बदल गया है. परिवार की तरफ से बीमारी से मौत बताए जाने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है. पुलिस इस मामले को ऑनर किलिंग के एंगल से भी जांच रही है. चर्चा इस बात की भी है कि युवती का किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसका परिजन विरोध कर रहे थे.

जानकारी के मुताबिक बरसेर सिकंदरपुर गांव निवासी 18 साल की युवती मंगलवार रात खाना खाने के बाद सोने चली गई. बुधवार सुबह उसका शव घर में चारपाई पर पड़ा मिला. इसी बीच किसी ग्रामीण ने पुलिस को युवती की हत्या की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई.

पूछताछ में युवती के पिता महेंद्र और भाई आकाश ने पुलिस को बताया कि क्रांति की तबीयत खराब थी और उसे उल्टी-दस्त की शिकायत थी, जिससे रात में उसकी मौत हो गई. लेकिन पुलिस को शव पर चोट के निशान और गले पर दबाव के संकेत दिखाई दिए, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.