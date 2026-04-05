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पिंक कार्ड पर ‘1 घंटे गैप’ का सच: जमीनी पड़ताल में दावा निकला भ्रम, बिना रुकावट जारी है मुफ्त सफर

उत्तम नगर की रहने वाली पुष्पा ने बताया कि उनका पिंक कार्ड करीब 15 दिन पहले बना है. वह समय-समय पर बस से सफर करती हैं. उन्होंने कहा, ''मैं उत्तम नगर से लक्ष्मी नगर तक आती-जाती हूं. एक बस से उतरकर दूसरी बस पकड़ने में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई. कार्ड काम करता है व टिकट भी मिल जाता है. हां, कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है, लेकिन मुझे अब तक कोई परेशानी नहीं हुई.''

हालांकि, जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग नजर आई. इस दावे की सच्चाई जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम ने अलग-अलग बस स्टैंडों पर पहुंचकर महिला यात्रियों व दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (DTC) के कंडक्टरों से बातचीत की. पड़ताल में सामने आया कि एक घंटे की गैप जैसी कोई बाध्यता लागू नहीं है.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में महिलाओं के लिए शुरू की गई मुफ्त बस यात्रा योजना के तहत बनाए जा रहे पिंक कार्ड को लेकर इन दिनों एक नया भ्रम तेजी से फैल रहा है. सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि एक बार बस में पिंक कार्ड से सफर करने के बाद दूसरी बस में चढ़ने के लिए कम से कम एक घंटे का अंतर चाहिए. इस दावे ने महिलाओं के बीच असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है.

वहीं, डीटीसी कंडक्टर किशन कुमार ने साफ तौर पर इस दावे को खारिज किया. उन्होंने कहा कि पिंक कार्ड से टिकट पूरी तरह से जनरेट होता है. एक घंटे के गैप जैसी कोई पाबंदी नहीं है. महिला यात्री जितनी बार चाहें, बस बदलकर सफर कर सकती हैं.

पिंक कार्ड पर ‘1 घंटे गैप’ का सच: बिना रुकावट जारी है मुफ्त सफर (ETV Bharat)

चांदनी चौक इलाके की रहने वाली जानवी ने भी इसी तरह का अनुभव साझा किया. उन्होंने बताया कि वह आईटीओ तक बस से गई थीं. पिंक कार्ड का इस्तेमाल किया. बस में मशीन से कार्ड टैप किया जाता है और टिकट मिल जाता है. उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि एक बार सफर के बाद एक घंटे का इंतजार करना पड़े. लगातार सफर में कोई दिक्कत नहीं होती है. जानवी ने यह भी बताया कि पिंक कार्ड में चिप लगी होती है और यह एक स्मार्ट कार्ड की तरह काम करता है. इसमें नाम, वैधता जैसी जानकारी होती है. इसे मशीन पर टैप करके इस्तेमाल किया जाता है.

एक अन्य डीटीसी कंडक्टर रविशंकर ने भी इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक बार सफर करने के बाद महिला को एक घंटे का इंतजार करना होगा. महिलाएं लगातार बस बदलकर यात्रा कर सकती हैं, इसमें कोई रोक नहीं है. इस पूरे मामले पर दिल्ली सरकार व डीटीसी अधिकारियों का भी यही कहना है कि 1 घंटे गैप की बात पूरी तरह से गलत व भ्रामक है. किसी भी आधिकारिक नियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. ऐसे में स्पष्ट है कि पिंक कार्ड को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही 1 घंटे गैप की चर्चा महज एक भ्रम है. जमीनी स्तर पर महिला यात्रियों को बिना किसी बाधा के बस बदलकर मुफ्त यात्रा की सुविधा मिल रही है.

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