ट्रंप की टैरिफ कटौती से खिले UP में लघु और सूक्ष्म उद्यमियों के चेहरे, बदलेंगे हालात

यूएस के टैरिफ डील से UP के लघु और सूक्ष्म उद्यमियों के चेहरों पर मुस्कान लौटी. ( ETV Bharat )

इस टैरिफ को लेकर पहले यूएस ने पहले 25% टैरिफ लगाया और उसके बाद 25% अतिरिक्त टैरिफ इस तेल खरीद को लेकर लगाया गया था. इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में खासतौर पर कानपुर उन्नाव नोएडा और भदोही में उद्योगों में निर्यात पर जबरदस्त असर पड़ा था. इससे लाखों की संख्या में नौकरी गई और आगे भी जाने की आशंका थी. मगर अब हालात सुधर रहे हैं और राहत की स्थिति बनी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में जिन लोगों के रोजगार गए उनको वापस भी मिल सकते हैं.

टैरिफ के घटने से अनेक उद्योग बंद होने की कगार पर थे, अब पुनर्जीवित हो गए हैं. (ETV Bharat)

इस बदलाव की वजह से अब उत्तर प्रदेश के चमड़ा, गारमेंट, अपेरल और भदोही के कालीन उद्योग को टैरिफ घटने से जबरदस्त लाभ होने जा रहा है. रूसी तेल की खरीद को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगा दिया था.

लखनऊ: अमेरिकी टैरिफ के घटने से उत्तर प्रदेश के अनेक उद्योग, जिनमें निर्यात लगभग बंद होने की कगार पर था, वह अब पुनर्जीवित हो गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सहमति के बाद टैरिफ को 50% से घटाकर 18% करने पर सहमति बनी है.

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशंस (FIEO) की रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी-अगस्त 2025 में प्रमुख औद्योगिक शहरों से निर्यात में भारी कमी दर्ज की गई थी. 50 प्रतिशत टैरिफ के कारण निर्यात में 18-31% तक की गिरावट आई थी. जिसका असर उत्तर प्रदेश के बड़े उद्योगों पर भी नजर आ रहा है.

आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र चमड़ा उद्योग रहा है. कानपुर और उन्नाव के टैनरीज और लेदर यूनिट का बुरा हाल हुआ है. यह उद्योग सालाना करीब 8,000 करोड़ रुपये का निर्यात किया जाता है. ज्यादातर माल अमेरिका जाता है. करीब 50% टैरिफ के बाद ऑर्डर लगभग रुक गए, उत्पादन ठप हो गया और अनेक कारखानों ने कामकाज कम कर दिया या बंद कर दिया था. जिसका असर महिला कर्मचारियों पर बहुत पड़ा है.

इसी तरह, भदोही के कालीन उद्योग में, जो अमेरिकी बाजार का 60% हिस्सा संभालता है, निर्यात ठप हो गया था. यहां अधिकृत तौर पर बात करें, तो ऑल इंडिया कार्पेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अनुसार, करीब 1 लाख लोग बेरोजगार हो गए थे. यह तादाद 7 लाख तक पहुंचने की आशंका थी.

दूसरी ओर नोएडा के गारमेंट्स और परिधान क्षेत्र में फैक्टरियां उत्पादन लाइनें बंद हो रही थीं. वाराणसी और लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में चिकनकारी, जरदोजी और हैंडीक्राफ्ट्स के ऑर्डर रद्द हो गए थे. टैरिफ के कारण 2025 में उत्तर प्रदेश में नौकरियों पर बड़ा असर पड़ा था. चमड़ा और कपड़ा क्षेत्र में लाखों श्रमिक प्रभावित हुए थे.

भदोही में काफी संख्या में लोगों की नौकरी चली गई थी. उत्तर प्रदेश में छोटे-मध्यम उद्यम (MSME) और कुटीर उद्योगों पर इतना अधिक असर हुआ कि फैक्ट्री में तीन की जगह मात्र एक शिफ्ट की जाने लगी थी. कई फैक्टरियां बंद हुईं.

सूक्ष्म एवं लघु उद्योग विभाग के उपाध्यक्ष नटवर गोयल ने बताया कि अब यह स्थिति बदलती हुई नजर आएगी. चमड़ा, गारमेंट परिधान और कई उद्योग में एक बार फिर एक्सपोर्टर के चेहरे खिल उठे हैं, जिसका सीधा असर मजदूरों पर पड़ेगा. अगले दो से 3 महीने में इसका असर नजर आने लगेगा. बहुत से बेरोजगार हुए लोगों को दोबारा रोजगार मिलने की पूरी संभावना है. इसके अलावा जो छोटे यूनिट बंद हुए हैं उनको दोबारा शुरू किया जाएगा.