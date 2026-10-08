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हरियाणा में धान की सरकारी खरीद शुरू, बॉर्डर पर दूसरे दिन भी खड़े रहे धान से लदे ट्रक

हरियाणा में धान की सरकारी खरीद शुरू ( Photo Credit; ETV Bharat )

शामली: हरियाणा की मंडियों में सरकारी समर्थन मूल्य पर धान की खरीद शुरू हो गई है. इसके चलते उत्तर प्रदेश-हरियाणा सीमा पर दूसरे दिन भी धान से लदे वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं. हरियाणा सरकार केवल अपने किसानों को सरकारी खरीद का लाभ दे रही है. इससे उत्तर प्रदेश से आने वाले मोटे धान के वाहनों को सीमा पर ही रोका जा रहा है.



हरियाणा में धान बिक्री शुरू होने के बाद से प्रशासन ने दूसरे राज्यों से आने वाले मोटे धान की रोकथाम के लिए सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है. करनाल के जिलाधिकारी के आदेश पर छह सेक्टर मजिस्ट्रेट की टीम गठित की गई है. प्रत्येक टीम की चार-चार घंटे की ड्यूटी लगाई गई है, जो उत्तर प्रदेश से हरियाणा आने वाले धान वाहनों की जांच कर रहे हैं.

यूपी से हरियाणा धान न जाने की वजह से किसानों की परेशानी बढ़ गई है. किसानों का कहना है कि समय पर धान मंडी तक नहीं पहुंचा तो, उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है.

बॉर्डर पर दूसरे दिन भी खड़े रहे धान से लदे ट्रक (VIDEO Credit; ETV Bharat) बताया जा रहा है कि हरियाणा सरकार अपने प्रदेश के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के किसानों से धान की खरीद नहीं कर रही है. क्योंकि इससे हरियाणा के किसान प्रभावित हो रहे हैं. यूपी के धन पर रोक लगाने के पीछे का कारण यह भी है कि यूपी में धान के रेट और हरियाणा में धान के रेट में करीब एक हज़ार रुपए से लेकर 1400 रूपए तक का अंतर है.