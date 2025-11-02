ETV Bharat / state

यूपी क्राइम ब्रांच की सूचना पर रांची में एक्शन, एक ट्रक कफ सिरप बरामद

रांची में नशे के तस्करों पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है.

truckload of illegal cough syrup recovered in Ranchi
पुलिस के शिकंजे में आरोपी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 2, 2025 at 7:09 PM IST

रांचीः उत्तर प्रदेश के क्राइम ब्रांच से मिली सूचना के आधार पर रांची में नशे के तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. सूचना के आधार रांची के चान्हो इलाके से एक ट्रक अवैध कफ सिरप बरामद किया गया है.

यूपी पुलिस की सूचना

रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि एक नवंबर की रात एसएसपी रांची को यूपी क्राइम ब्रांच के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ट्रक पंजीयन सं०- NL01AH-5510 में अवैध रूप से कफ सिरप को लोड कर रांची जिला के चान्हो थाना की ओर से कहीं अन्यंत्र जगह बेचने के लिए ले जाया जा रहा है.

truckload of illegal cough syrup recovered in Ranchi
ट्रक में लदा कफ सिरप (ETV Bharat)

सूचना का सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए एसएसपी रांची के द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक खलारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया. गठित टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दल बल के साथ एनएच-39 पर टांगरबसली मोड़ के पास चेकिंग लगया गया.

चेकिंग के दौरान ट्रक पंजीयन सं०-NL01AH-5510 को चान्हो की ओर से आते देख कर सशस्त्र बल के सहयोग से को रोका गया.ट्रक में लोड समान के संबंध में चालक से पुछताछ करने पर बताये कि सड़ा हुआ चावल लदा हैं. जांच के कम में ट्रक में सड़ा हुआ चावल का बोरी लोड पाया गया, चावल के बोरी को हटाकर देखने पर सफेद रंग के प्लास्टिक के 134 बोरी बन्द अवस्था में कफ सिरप पाया गया. इस कार्रवाई में वसीम निजाम शेख (उम्र करीब 40 वर्ष पिता निजाम शेख पता आई- ब्लॉक जनता कोलॉनी प्रेम नगर, दुबे चाल, जोगेश्वरी, ईस्ट, मुंबई जागेश्वरी ईस्ट मुंबई, महाराष्ट्र) को शिकंजे में लिया गया है.

truckload of illegal cough syrup recovered in Ranchi
कफ सिरप बरामद (ETV Bharat)

विधिवत जब्त किया गया

सिरप बरामद होने के बाद इस संबंध में औषधी निरीक्षक, रांची-vi को सुचित किया गया, औषधी निरीक्षक, रांची-vi, टांगरबसली मोड़ पहुंच कर बंद बोरी को खोलकर देखा तो उक्त सभी बोरी में कफ सिरप (PHENSEDYL-100 ML, MANUFACTURED BY: Abbott Healthcare PVT. LTD, Village-Bhatauli, Khurd, P.O. Baddi- 173205, Dist- Solan, Himachal, Pradesh, India, Batch No-PHD24542, MFG - DATE- DEC 2024, EXP Date-Feb-2026, MRP-226.02) पाया गया, सभी मिलाकर गिनती करने पर कफ सिरप की कुल बोतल की संख्या-13400 पाया गया. बरामद कफ सिरप से संबंधित कागजता ट्रक चालक से मांगने पर कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किये. तत्पश्चात ट्रक सहित बरामद कफ सिरप जब्त किया गया तथा चालक को गिरफ्तार किया गया.

रांची ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर
ILLEGAL COUGH SYRUP RECOVERED
RANCHI
ACTION AGAINST DRUG SMUGGLERS
