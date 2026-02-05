ETV Bharat / state

अवैध रूप से मोडिफाइड कर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से माल का लदान, ट्रक यूनियन में आक्रोश

एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश कुमार अरोड़ा ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि बूंदी कृषि उपज मंडी कुंवारती में स्थानीय ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से ही अधिकांश माल का उठाव कराया जा रहा है. मंडी में आने वाले व्यापारी और मंडी सचिव मिलकर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को गेट पास जारी कर रहे हैं, जबकि मोटर वाहन अधिनियम के तहत ट्रैक्टर-ट्रॉली का उपयोग कृषि कार्यों तक सीमित है, न कि व्यावसायिक माल परिवहन के लिए. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ व्यापारियों की ओर से ट्रॉलियों को मोडिफाइड कर बड़ा आकार दिया जा रहा है और उनमें क्षमता से कई गुना अधिक माल भरकर परिवहन किया जा रहा है.

ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली परिवहन के मामले में प्रतिदिन हमारी कार्रवाई जारी है. आज भी में स्वय दो निरीक्षकों के साथ हाईवे पर कार्रवाई की है. तीन से चार ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर सदर थाने में पहुंचाया है. हम लगातार कार्रवाई करेंगे. ट्रक यूनियन के पदाधिकारियों से बात हुई है. राइस मिल संचालकों और ट्रक यूनियन में वार्ता में भी हुई है. : सौम्या शर्मा, जिला परिवहन अधिकारी

‎बूंदी : जिले की कृषि उपज मंडी कुंवारती से ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के जरिए हो रहे अवैध और ओवरलोड माल परिवहन के खिलाफ अब विरोध खुलकर सड़कों पर आ गया है. ऑल इंडिया मोटर व्यवसाय एसोसिएशन के बैनर तले ट्रक चालकों और वाहन व्यवसाय से जुड़े लोगों ने जिला परिवहन कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ट्रैक्टर-ट्रॉलियां व्यावसायिक परिवहन के लिए अधिकृत नहीं हैं, इसके बावजूद मंडी प्रशासन की कथित मिलीभगत से गेट पास जारी कर खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. इससे न केवल सड़क सुरक्षा खतरे में है, बल्कि ट्रक चालकों का रोज़गार भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है.

‎आए दिन हो रहे हादसे : ‎राजेश अरोड़ा ने कहा कि ओवरलोड और मोडिफाइड ट्रैक्टर-ट्रॉलियां शहर की सड़कों पर हर दिन जानलेवा खतरा बनती जा रही है. संकरी सड़कों, बाजार क्षेत्रों और आवासीय इलाकों से गुजरते समय ये वाहन कभी भी बड़े हादसे का कारण बन रहे हैं. उन्होंने बताया कि बीते समय में कई छोटी-बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन आंख मूंदे बैठा है. जब तक नियमों का सख्ती से पालन नहीं कराया जाएगा, तब तक आम जनता और वाहन चालकों की सुरक्षा खतरे में बनी रहेगी.

‎एसोसिएशन के सदस्य कमर खान ने भी कृषि मंडी प्रशासन और परिवहन विभाग पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि जो मोडिफाइड ट्रैक्टर-ट्रॉलियां मंडी से ओवरलोड माल का परिवहन कर रही हैं, उन्हें तत्काल रोका जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए. यूनियन की ओर से मंडी सचिव और जिला परिवहन अधिकारी को कई बार लिखित और मौखिक रूप से इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो यूनियन का यह धरना और उग्र किया जाएगा.

‎चालकों के सामने रोज़ी-रोटी का संकट : ‎धरना-प्रदर्शन के दौरान जिला परिवहन कार्यालय के बाहर नारेबाजी की गई और प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एक तरफ ट्रक चालकों से टैक्स, परमिट और नियमों का कड़ाई से पालन करवाया जाता है, वहीं दूसरी ओर अवैध रूप से चल रहे ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती. इससे साफ होता है कि व्यवस्था में दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है. एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से सस्ता और बिना नियमों के माल ढुलवाने के कारण ट्रक चालकों का काम लगातार कम होता जा रहा है. कई चालकों के सामने रोज़ी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में ट्रक व्यवसाय पूरी तरह चौपट हो जाएगा.

‎ये रही मांगें : प्रदर्शन के दौरान एसोसिएशन ने अपनी प्रमुख मांगें भी स्पष्ट रूप से रखीं. पहली मांग यह है कि कृषि उपज मंडी कुंवारती से ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में होने वाले माल परिवहन पर पूरी तरह रोक लगाई जाए. दूसरी मांग मंडी सचिव की ओर से ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को जारी किए जा रहे गेट पास की निष्पक्ष जांच की है, जिसे एसोसिएशन ने अवैध बताया है. तीसरी और सबसे अहम मांग सड़क सुरक्षा से जुड़ी है. एसोसिएशन का कहना है कि ओवरलोडेड ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के कारण हर समय बड़े सड़क हादसों का खतरा बना रहता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

मामले में जिला परिवहन अधिकारी सौम्या शर्मा ने बताया कि मिल और गोदाम में माल को ले जाने के लिए इन्हें वाहनों की जरूरत होती है. ट्रक वालों की मेन आमदनी इसी से है. अब यह होने लगा है कि मिल वाले अवैध रूप से माल ढोने के लिए संचालित कर रहे हैं. इसी के खिलाफ आज ट्रक यूनियन वालों ने धरना प्रदर्शन किया था. पूर्व में भी इस तरह की शिकायतें प्राप्त होने पर हम लोगों ने कार्रवाई की है. कई बार चालान भी बनाए और सीजर की कार्रवाई की गई है. दुर्भाग्य की बात है कि यह अवैध काम अब तक भी बंद नहीं हुए हैं. आज धरना प्रदर्शन के बाद दो इंस्पेक्टर के साथ वाहनों की चेकिंग करके इस प्रकार से अवैध चल रहे कुल 18 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर साढ़े चार लाख का जुर्माना किया गया है.