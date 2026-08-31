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पानी की तेज धार में समाया 18 टायर वाला ट्रक, यमुनानगर की बोली नदी में मचा हड़कंप

यमुनानगर : हरियाणा के यमुनानगर में बोली नदी का जलस्तर जब अचानक से बढ़ गया तो उसमें 18 टायर वाला ट्रक नदी के तेज बहाव में फंस गया जिसके बाद हड़कंप के हालात बन गए.

नदी के तेज बहाव में फंसा ट्रक : हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में हुई बारिश के बाद यमुनानगर की बोली नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया. तेज बहाव के बीच जैतपुर गांव के घाट पर 18 टायर का ट्रक नदी में फंस गया. ट्रक का बड़ा हिस्सा पानी में लगभग पूरी तरह समा चुका था. पानी का बहाव और बढ़ने पर ट्रक के पलटने का खतरा बना हुआ था.

पानी की तेज धार में समाया 18 टायर वाला ट्रक (ETV Bharat)

ट्रक से बाहर निकला ड्राइवर : ट्रक ड्राइवर पवन के मुताबिक, वो माइनिंग जोन से रेत भरकर करनाल की तरफ जा रहा था. इसी दौरान नदी में अचानक पानी का बहाव बढ़ गया और ट्रक पानी की तेज धार में फंस गया. हालात बिगड़ते देख वो समय रहते ट्रक से बाहर निकल गया और सुरक्षित नदी किनारे पहुंच गया.

नदी का बहाव काफी तेज़ : पूरी घटना नगला मोहिउद्दीनपुर गांव के पास जैतपुर गांव के घाट की बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद अचानक नदी में पानी बढ़ा, जिससे कुछ ही देर में शांत बहने वाली नदी की धार तेज़ हुई और ऐसे हालात बन गए. मौके पर मौजूद राहगीर रमजान ने बताया कि नदी का बहाव काफी तेज है और ट्रक पानी के बीच बुरी तरह फंसा हुआ है. पानी बढ़ने की स्थिति में खतरा और बढ़ सकता है.