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जातरू की बाइक को डंपर ने कुचला, महिला की मौत, भीड़ ने डंपर को किया आग के हवाले

जोधपुर: शहर के बाहरी इलाकों में बजरी डंपरों की बेरोक आवाजाही लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है. कई बार बड़े हादसे भी हुए हैं. शुक्रवार को भी ऐसा ही हुआ. झालामंड इलाके में रामदेवरा दर्शन कर आने वाले एक जातरू की बाइक को बजरी डंपर ने अपनी चपेट में ले लिया. इससे बाइक पर सवार एक महिला की मौत हो गई. जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया.

इस घटना की जानकारी मिलते ही आस पास के लोगों में आक्रोश फैल गया. लोगों ने डंपर पर पथराव किया. डंपर चालक घटना होते ही भाग गया. लेकिन पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है. भीड़ ने डंपर को आग के हवाले कर दिया. जिसके बाद मौके पर अफरा–तफरी मच गई. बीच सड़क पर डंपर से लपटे उठने लगी. पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया. लोगों को समझाइश की गई. मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया. इस घटना को लेकर पुलिस आसपास के सीसीटीवी जुटा रही है. जिससे यह पता लगाया जा सके कि डंपर को आग के हवाले किसने किया था. भीड़ में कौन–कौन शामिल थे. फिलहाल पुलिस ने मौके पर किसी को हिरासत में नहीं लिया है.