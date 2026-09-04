जातरू की बाइक को डंपर ने कुचला, महिला की मौत, भीड़ ने डंपर को किया आग के हवाले
इस हादसे में महिला की मौत हो गई. वहीं बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया.
Published : September 4, 2026 at 8:52 PM IST
जोधपुर: शहर के बाहरी इलाकों में बजरी डंपरों की बेरोक आवाजाही लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है. कई बार बड़े हादसे भी हुए हैं. शुक्रवार को भी ऐसा ही हुआ. झालामंड इलाके में रामदेवरा दर्शन कर आने वाले एक जातरू की बाइक को बजरी डंपर ने अपनी चपेट में ले लिया. इससे बाइक पर सवार एक महिला की मौत हो गई. जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया.
इस घटना की जानकारी मिलते ही आस पास के लोगों में आक्रोश फैल गया. लोगों ने डंपर पर पथराव किया. डंपर चालक घटना होते ही भाग गया. लेकिन पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है. भीड़ ने डंपर को आग के हवाले कर दिया. जिसके बाद मौके पर अफरा–तफरी मच गई. बीच सड़क पर डंपर से लपटे उठने लगी. पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया. लोगों को समझाइश की गई. मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया. इस घटना को लेकर पुलिस आसपास के सीसीटीवी जुटा रही है. जिससे यह पता लगाया जा सके कि डंपर को आग के हवाले किसने किया था. भीड़ में कौन–कौन शामिल थे. फिलहाल पुलिस ने मौके पर किसी को हिरासत में नहीं लिया है.
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पुलिस ने बताया कि बाइक सवार बारां जिले का रहने वाला है. इस पूरे घटनाक्रम के दौरान यातायात बाधित रहा. जिसे बाद में सुचारू किया गया. फिलहाल मौके पर पुलिस तैनात है. डंपर को सड़क से हटाने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है. एसीपी पश्चिम भजनलाल ने बताया कि पति–पत्नी बाइक पर जा रहे थे. इस दौरान डंपर के चपेट में आने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई. उसका पति घायल है. उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है. एसीपी ने बताया कि ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है. फायर ब्रिगेड ने आग बुझा दी है. ट्रक को जब्त कर थाने ले जाया जा रहा है.