मेरठ-करनाल हाइवे पर ट्रक ने 4 लोगों को कुचला, 3 की मौत; लखनऊ में 2 मासूमों की मौत
एक साथ एक ही गांव के तीन लोगों की असमय मौत से दबथुआ गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 7:40 AM IST|
Updated : October 12, 2026 at 8:28 AM IST
मेरठ/लखनऊ/कानपुर: सरधना थाना क्षेत्र में मेरठ-करनाल हाईवे पर दबथुआ गांव के पास ट्रक ने चार लोगों को कुचल दिया. इनमें से तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकि चौथे व्यक्ति का इलाज जारी है. तीनों मृतक एक हीं गांव दबथुआ के रहने वाले थे. हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है. वहीं लखनऊ में एक डीसीएम ने दो मासूमों को कुचल दिया, हादसे में दोनों की मौत हो गई. कानपुर में हुए एक एक्सीडेंट में युवक की बाल-बाल जान बच गई.
मेरठ हादसे में तीन की मौत: पुलिस अधीक्षक देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि मृतकों की पहचना रमेश (55) पुत्र हरपाल जो कि मुरादनगर के किसान इंटर कॉलेज में लिपिक (Clerk) के पद पर कार्यरत थे. दूसरे सुशील (47) पुत्र विजय निवासी दबथुआ थे. वह गांव में ही अपनी परचून की दुकान चलाते थे.
तीसरे व्यक्ति की पहचान अमर (30) पुत्र मुखिया थे, जो मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे. हादसे में घायल चौथे व्यक्ति की पहचान रोहित के रूप में हुई है, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है.
पुलिस के मुताबिक, रविवार रात करीब 10:30 बजे यह सभी लोग मेरठ-करनाल हाईवे पार कर रहे थे. इसी दौरान मेरठ की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी.
टक्कर इतनी भयानक थी कि रमेश, सुशील और अमर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. मौके पर चीख-पुकार मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा और तीनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.
हादसे के बाद आरोपी ट्रक चालक मौके पर वाहन छोड़कर फरार हो गया है. पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है और फरार चालक की तलाश में दबिश दी जा रही है. पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी चालक की गिरफ्तार के लिए टीमें लगा दी गई हैं.
उधर, एक साथ एक ही गांव के तीन लोगों की असमय मौत से दबथुआ गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है. दशहरा-दिवाली त्योहारों के सीजन में अचानक आए इस वज्रपात से तीनों परिवारों में कोहराम मच गया है. मृतकों के बच्चों और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. हर कोई इस दर्दनाक घटना से स्तब्ध है.
डीसीएम ने दो मासूमों को कुचला, दोनों की मौत: रविवार की दोपहर लखनऊ के माल थाना क्षेत्र में साइकिल से दुकान जा रहे कुंज (12) और प्रती (9) बेकाबू डीसीएम ने पीछे से रौंद दिया. भारी पहिया सिर पर चढ़ने से कुंज की सड़क पर ही तड़पकर सांसें थम गईं, जबकि ट्रॉमा सेंटर में जिंदगी की जंग लड़ रहे मासूम प्रीत ने भी कुछ ही घंटों बाद दम तोड़ दिया.
जानकारी के मुताबिक, शिव शक्ति सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 5 में पढ़ने वाला कुंज (12) अपने पड़ोस में रहने वाले कक्षा 2 के छात्र प्रीत (9) को साइकिल के पीछे बैठाकर घरेलू सामान खरीदने निकला था. दोपहर करीब 2 बजे दोनों बच्चे माल स्थित यूको बैंक के पास पहुंचे ही थे कि पीछे से आ रही चोकर लदी तेज रफ्तार डीसीएम ने उनकी साइकिल को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में दोनों की मौत हो गई.
कुंज के पिता दीपक गुप्ता फेरी लगाकर कपड़े बेचने का काम करते हैं. खून-पसीने की कमाई से बेटे को अच्छी शिक्षा दिलाने का सपना देख रहे पिता के सारे अरमान एक झटके में चकनाचूर हो गए. मां पूनम, भाई आदित्य, अंकुश और बहन शगुन का विलाप देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं. प्रीत के घर में भी मातम पसरा हुआ है दोनों परिवारों के आंगन एक साथ सूने हो गए.
ACP मलिहाबाद ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. चोकर लदी डीसीएम को जब्त कर थाने ले आया गया है. वाहन नंबर और आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फरार चालक की पहचान कर ली गई है, उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.
कानपुर हादसे में बची स्कूटी सवार की जान: कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र से सड़क हादसे का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है. तेज रफ्तार पिकअप ने स्कूटी सवार युवक को भीषण टक्कर मार दी.
टक्कर के बाद स्कूटी पिकअप के अगले हिस्से में फंस गई और चालक गाड़ी रोकने के बजाय युवक को स्कूटी समेत करीब 500 मीटर तक सड़क पर घसीटता चला गया. गनीमत यह रही कि युवक की जान बाल-बाल बच गई. घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.
जानकारी के अनुसार, घाटमपुर थाना क्षेत्र के जवाहर नगर पश्चिमी निवासी शुभम पुत्र राजेंद्र कुमार हमीरपुर में नौकरी करते हैं. शनिवार देर शाम वह ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहा था. घाटमपुर नगर के मूसानगर रोड पर स्थित नगर पालिका मार्केट के पास वह घर का कुछ जरूरी सामान लेने के लिए रुका.
सामान खरीदने के बाद जैसे ही वह स्कूटी लेकर घर के लिए निकला, तभी घाटमपुर की तरफ से मूसानगर की ओर जा रही तेज रफ्तार पिकअप ने उसकी स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी और 500 मीटर तक घसीटता रहा.
पीड़ित शुभम ने बताया कि एक पल के लिए उसे लगा कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, लेकिन 'माता रानी' की कृपा से उसकी जान बच गई.
घाटमपुर इंस्पेक्टर मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि घटना की सूचना मिली है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी पिकअप और उसके चालक की तलाश की जा रही है. पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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