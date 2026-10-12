ETV Bharat / state

मेरठ-करनाल हाइवे पर ट्रक ने 4 लोगों को कुचला, 3 की मौत; लखनऊ में 2 मासूमों की मौत

मेरठ-करनाल हाइवे पर बेकाबू ट्रक ने 4 लोगों को कुचला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ/लखनऊ/कानपुर: सरधना थाना क्षेत्र में मेरठ-करनाल हाईवे पर दबथुआ गांव के पास ट्रक ने चार लोगों को कुचल दिया. इनमें से तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकि चौथे व्यक्ति का इलाज जारी है. तीनों मृतक एक हीं गांव दबथुआ के रहने वाले थे. हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है. वहीं लखनऊ में एक डीसीएम ने दो मासूमों को कुचल दिया, हादसे में दोनों की मौत हो गई. कानपुर में हुए एक एक्सीडेंट में युवक की बाल-बाल जान बच गई.

मेरठ हादसे में तीन की मौत: पुलिस अधीक्षक देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि मृतकों की पहचना ​रमेश (55) पुत्र हरपाल जो कि मुरादनगर के किसान इंटर कॉलेज में लिपिक (Clerk) के पद पर कार्यरत थे. दूसरे ​सुशील (47) पुत्र विजय निवासी दबथुआ थे. वह गांव में ही अपनी परचून की दुकान चलाते थे.

तीसरे व्यक्ति की पहचान ​अमर (30) पुत्र मुखिया थे, जो मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे. ​हादसे में घायल चौथे व्यक्ति की पहचान रोहित के रूप में हुई है, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है. पुलिस के मुताबिक, रविवार रात करीब 10:30 बजे यह सभी लोग मेरठ-करनाल हाईवे पार कर रहे थे. इसी दौरान मेरठ की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. पुलिस अधीक्षक देहात अभिजीत कुमार. (Video Credit: ETV Bharat) टक्कर इतनी भयानक थी कि रमेश, सुशील और अमर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. मौके पर चीख-पुकार मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा और तीनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. हादसे के बाद आरोपी ट्रक चालक मौके पर वाहन छोड़कर फरार हो गया है. पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है और फरार चालक की तलाश में दबिश दी जा रही है. पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी चालक की गिरफ्तार के लिए टीमें लगा दी गई हैं. उधर, एक साथ एक ही गांव के तीन लोगों की असमय मौत से दबथुआ गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है. दशहरा-दिवाली त्योहारों के सीजन में अचानक आए इस वज्रपात से तीनों परिवारों में कोहराम मच गया है. मृतकों के बच्चों और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. हर कोई इस दर्दनाक घटना से स्तब्ध है. लखनऊ हादसे में दो मासूमों की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat) डीसीएम ने दो मासूमों को कुचला, दोनों की मौत: रविवार की दोपहर लखनऊ के माल थाना क्षेत्र में साइकिल से दुकान जा रहे कुंज (12) और प्रती (9) बेकाबू डीसीएम ने पीछे से रौंद दिया. भारी पहिया सिर पर चढ़ने से कुंज की सड़क पर ही तड़पकर सांसें थम गईं, जबकि ट्रॉमा सेंटर में जिंदगी की जंग लड़ रहे मासूम प्रीत ने भी कुछ ही घंटों बाद दम तोड़ दिया. जानकारी के मुताबिक, शिव शक्ति सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 5 में पढ़ने वाला कुंज (12) अपने पड़ोस में रहने वाले कक्षा 2 के छात्र प्रीत (9) को साइकिल के पीछे बैठाकर घरेलू सामान खरीदने निकला था. दोपहर करीब 2 बजे दोनों बच्चे माल स्थित यूको बैंक के पास पहुंचे ही थे कि पीछे से आ रही चोकर लदी तेज रफ्तार डीसीएम ने उनकी साइकिल को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में दोनों की मौत हो गई.