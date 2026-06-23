ETV Bharat / state

हापुड़ में सड़क किनारे खड़े यात्रियों को ट्रक ने कुचला, मासूम सहित दो की मौत

बस का इंतजार कर रहे यात्रीयों की सड़क हादसे में मौत.

सड़क हादसे मे मासूम सहित दो की मौत
सड़क हादसे मे मासूम सहित दो की मौत (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 12:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हापुड़: जनपद हापुड़ के दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर सोमवार देर शाम रोडवेज बस से उतर रहे यात्रियों को एक तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया. घटना में एक मासूम बच्ची समेत युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब दर्जन भर यात्री घायल हो गए.

घटना की सुचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

सीओ सिटी अनिता चौहान के अनुसार, गोंडा से दिल्ली जा रही रोडवेज बस बुलंदशहर कट के पास खराब हो गई. बस में सवार यात्री नीचे उतर गए और दूसरे बस का इंतजार करने लगे. तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रक ने अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े यात्रियों को कुचल दिया.

घटना में एक 5 वर्षीय मासूम नायरा की मौके पर मौत हो गई जबकि आधा दर्जन से अधिक यात्रियी घीयल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया, जहां एक 15 वर्षीय मीरा की भी मौत हो गई.

अस्पताल में कांति, अरुण, चंद्रशेखर, जयकरण सहित अन्य घायलों का इलाज किया जा रहा है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस आरोपी ट्रक चालक की भी तलाश कर रही है.

ये भी पढ़ें: मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेसवे पर BMW का भीषण हादसा, 251 KMPH की रफ्तार का वीडियो मिला; 2 की मौत

ये भी पढ़ें: मऊ में सड़क हादसे के बाद बवाल; 39 नामजद और 250 अज्ञात के खिलाफ FIR, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी

TAGGED:

ROAD ACCIDENT IN HAPUR
PASSENGER DIES RUN OVER BY TRUCK
CHILD DIES ROAD ACCIDENT
ACCIDENT ON DELHI LUCKNOW HIGHWAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.