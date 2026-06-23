हापुड़ में सड़क किनारे खड़े यात्रियों को ट्रक ने कुचला, मासूम सहित दो की मौत
बस का इंतजार कर रहे यात्रीयों की सड़क हादसे में मौत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 12:41 PM IST
हापुड़: जनपद हापुड़ के दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर सोमवार देर शाम रोडवेज बस से उतर रहे यात्रियों को एक तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया. घटना में एक मासूम बच्ची समेत युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब दर्जन भर यात्री घायल हो गए.
घटना की सुचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
सीओ सिटी अनिता चौहान के अनुसार, गोंडा से दिल्ली जा रही रोडवेज बस बुलंदशहर कट के पास खराब हो गई. बस में सवार यात्री नीचे उतर गए और दूसरे बस का इंतजार करने लगे. तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रक ने अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े यात्रियों को कुचल दिया.
घटना में एक 5 वर्षीय मासूम नायरा की मौके पर मौत हो गई जबकि आधा दर्जन से अधिक यात्रियी घीयल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया, जहां एक 15 वर्षीय मीरा की भी मौत हो गई.
अस्पताल में कांति, अरुण, चंद्रशेखर, जयकरण सहित अन्य घायलों का इलाज किया जा रहा है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस आरोपी ट्रक चालक की भी तलाश कर रही है.
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