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अलीगढ़ में ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, जलती बाइक 5 किलोमीटर तक घिसटती चली गई

अलीगढ़: जिले में रविवार देर रात सड़क हादसे ने लोगों को झकझोर कर रख दिया. सासनी गेट थाना क्षेत्र के मथुरा कट हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद बाइक में आग लग गई, लेकिन चालक ट्रक रोकने के बजाय आग लगी बाइक को ट्रक के साथ घसीटते हुए करीब पांच किलोमीटर तक ले गया. इस दौरान हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.



प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाइक सवार युवक हाईवे से गुजर रहा था, तभी तेज गति से आए ट्रक ने उसे टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक सड़क पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई. वहीं बाइक ट्रक के नीचे फंस गई और उसमें आग लग गई. बताया जा रहा है कि ट्रक चालक ने वाहन नहीं रोका और आग लगी बाइक को घसीटते हुए काफी दूर तक ले गया.





घटना के बाद हाईवे पर मौजूद लोगों ने ट्रक का पीछा करने का प्रयास किया, लेकिन चालक मौके से फरार हो गया. बाद में रोरावर थाना क्षेत्र के हाईवे पर आग से पूरी तरह क्षतिग्रस्त बाइक पड़ी मिली. बाइक के जलते हुए ट्रक के साथ घिसटने का वीडियो राहगीरों ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है. ट्रक और उसके चालक की तलाश के लिए भी टीमें गठित की गई हैं.



क्षेत्राधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटना की सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि यातायात व्यवस्था पूरी तरह सुचारू है और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है. फिलहाल पुलिस मृतक की पहचान और हादसे के सभी पहलुओं की जांच में जुटी हुई है. इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के खतरों को उजागर कर दिया है.



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