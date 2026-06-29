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मेरठ में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा; दो दोस्तों की मौत, एक की हालत गंभीर

मेरठ: रोहटा थाना क्षेत्र स्थित चौधरी चरण सिंह कावड़ मार्ग (गंगनहर पटरी मार्ग) पर रविवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. पूठ गंग नहर के पास एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने ओवरटेक करने के चक्कर में बाइक सवार तीन दोस्तों को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में दो दोस्तों की मौत हो गई है, जबकि एक की हालत गंभीर है.

पुलिस चौकी प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि जब तीनों युवक की जांच पड़ताल की तो उसमें तीनों युवक हापुड़ के निवासी निकले जिनके नाम दानिश (27) पुत्र पन्ने निवासी हापुड़, फरमान (26) पुत्र शहाबुद्दीन, निवासी पिलखुवा/हापुड़ और हिमांशु (28) पुत्र श्रीराम निवासी हापुड़ थे. इनमें से दानिश और फरमान की मौत हो गई है जबकि हिमांशु की हालत गंभीर बनी हुई है.

जानकारी के मुताबिक, तीनों युवक हापुड़ जनपद के रहने वाले थे. वह अपनी रिश्तेदारी में मेरठ के सरधना आए थे. यहां से तीनों युवक बाइक पर सवार होकर वापस हापुड़ जा रहे थे तभी हादसा हो गया. ​जानकारी के अनुसार, हादसा उस समय हुआ जब हरियाणा नंबर का ट्रक HR 55 AD 1447 ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए सामने से आ रही बाइक UP 14 HE 7721 को अपनी चपेट में ले लिया.