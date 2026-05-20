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बेकाबू ट्रक ने फुटपाथ पर सो रहे लोगों को रौंदा; 2 की मौत, दो पुलिसकर्मियों सहित 4 घायल

मथुरा: आगरा-दिल्ली हाईवे पर बेकाबू ट्रक ने फुटपाथ पर सो रहे कई लोगों को रौंद दिया. दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि दो पुलिसकर्मी गंभीर घायल है. हादसा बुधवार तड़के करीब 3 बजे गोविंद नगर थाना क्षेत्र की है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है.

गोविंद नगर थाना प्रभारी रवि त्यागी ने बताया कि ट्रक का ड्राइवर फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है. मृतकों की पहचान ललित (28) निवासी जिला चंदौली के रूप में हुई है. दूसरे मृतक की पहचान की जा रही है. दुर्घटना में तेजपाल और विकास सहित 2 अन्य लोग भी घायल हैं. सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस के मुताबिक, आगरा-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर गोविंद नगर थाना क्षेत्र इलाके में बुधवार की सुबह करीब 3 बजे आगरा से दिल्ली की ओर जा रहे बेकाबू ट्रक ने सर्विस रोड पर सो रहे कई लोगों को रौंद दिया. इसमें दो लोगों की मौके पर मौत हो गई है. ट्रक को काबू करते हुए दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं.