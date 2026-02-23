ETV Bharat / state

कार के ऊपर पलट गया ट्रक, 3 की मौत, अस्पताल से घर लौट रहा था मृतक परिवार

पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया. ट्रक में धान लोड था, इस वजह से हादसा काफी खतरनाक साबित हुआ.

TRUCK OVERTURNS ON CAR
कार के ऊपर पलट गया ट्रक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 23, 2026 at 3:21 PM IST

3 Min Read
रायपुर: विधानसभा थाना इलाके में रविवार की रात धान लेकर जा रहा ट्रक कार के ऊपर पलट गया. जिससे कार में सवार ड्राइवर सहित पति-पत्नी की मौत हो गई. पूरा मामला विधानसभा थाना क्षेत्र का है. मृतक पति पत्नी सर्जरी के बाद घर लौट रहे थे तभी यह हादसा हो गया. कार ड्राइवर की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि दंपति का इलाज की इलाज के दौरान मौत हुई. पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार करने के साथ ही ट्रक को भी जब्त कर लिया है. विधानसभा पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.



कार के ऊपर पलटा ट्रक

विधानसभा थाना प्रभारी शिवेंद्र राजपूत ने कहा, विधानसभा थाना अंतर्गत नरदहा के पास धान ले लदा ट्रक कार के ऊपर पलट गया, जिसकी वजह से कार में सवार तीन लोगों की मौत हो गई. कार के ड्राइवर की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी, लेकिन दंपति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर दोनों ने दम तोड़ दिया. विधानसभा पुलिस इस पूरे मामले में ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार करने के साथ ही ट्रक को जब्त कर लिया है. दंपति और ट्रक ड्राइवर की डेडबॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है. इसके साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

सर्जरी के बाद घर लौट रहा था परिवार

धान से लदा हुआ ट्रक जब कार के ऊपर पलटा तो कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. कार के ड्राइवर और दंपति को जैसे-तैसे स्थानीय और पुलिस की टीम ने कार से बाहर निकाला. 66 वर्षीय राजकुमार शर्मा रायपुर के एमएमआई हॉस्पिटल में 10 फरवरी से भर्ती थे. बाईपास सर्जरी के सफल ऑपरेशन के बाद रविवार को उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था. जिसके बाद मृतक राजकुमार शर्मा के बड़े बेटे मनोज शर्मा ने तिल्दा जाने के लिए कैब बुक करवाया था. ट्रक पलौद के धान खरीदी केंद्र से दौंदे कुटकी जा रही था.


ट्रक का पट्टा टूटने से हुआ हादसा

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कार पुराने विधानसभा थाना अंतर्गत डीपीएस स्कूल के सामने पहुंची थी. स्पीड ब्रेकर के चलते कार की स्पीड कम हो गई थी. उसी समय बलौदा बाजार की ओर धान से लदा ट्रक ओवरटेक करते हुए ब्रेकर को पार किया ब्रेकर में जंप लगते ही ट्रक का पट्टा टूट गया और ट्रक अनियंत्रित होकर कार के ऊपर पलट गया. मृतक दंपति का बड़ा बेटा पुणे के एमएनसी में काम करता है और छोटा बेटा मनीष शर्मा रियल एस्टेट का काम देखता है.

