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हिमाचल-हरियाणा बॉर्डर के पास ट्रक पलटा, चपेट में आए दो बाइक पर सवार 5 में से 4 लोग की मौत

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश में हुए भीषण हादसे में 4 लोगों की जान चली गई. मामला सिरमौर जिले से लगती हरियाणा बॉर्डर के पास का है. जहां एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया. इस दौरान दो बाइक इसकी चपेट में आ गए. हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई.

जानकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा बॉर्डर के लालढांग क्षेत्र में शुक्रवार को एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया. मक्के से लदा एक बड़ा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया. उसी दौरान वहां से गुजर रहे दो बाइक चालक ट्रक की चपेट में आ गए. दोनों बाइकों पर कुल पांच लोग सवार थे, जो ट्रक के नीचे दब गए. हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे. महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

जानकारी के अनुसार मृतक राजेंद्र कुमार दौलतपुर के अपने बच्चों और रिश्तेदारों के साथ हिमाचल प्रदेश के रेणुका क्षेत्र की ओर जा रहे थे. हादसे में घायल महिला का अस्पताल में इलाज जारी है. सूचना मिलते ही हरियाणा पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया.