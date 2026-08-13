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गड्ढों से फटा टायर, पलटा ट्रक: इंद्रगढ़ में मां-बेटा केबिन में फंसे, तहसीलदार ने बचाई जान

बूंदी: कोटा-लालसोट मेगा हाईवे पर सड़क के गड्ढे एक बार फिर हादसे का कारण बनकर सामने आए. इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र में कोटा से सवाईमाधोपुर जा रहे आलू से भरे ट्रक का अचानक अगला टायर फट गया. टायर फटते ही ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और उसका केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के बाद केबिन में सवार मां-बेटा अंदर फंस गए. दोनों मदद के लिए छटपटाते रहे. इसी दौरान वहां से गुजर रहे इंद्रगढ़ तहसीलदार रामभरोस मीणा की नजर हादसे पर पड़ी तो उन्होंने तत्काल अपना वाहन रुकवाया और मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू कर दिया. तहसीलदार की सूझबूझ और समय पर की गई कार्रवाई से दोनों घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया जा सका.

केबिन में फंसे थे मां-बेटे, तहसीलदार ने रुकवाया अपना वाहन: हादसा कोटा-लालसोट मेगा हाईवे पर इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र में हुआ. आलू से भरा ट्रक कोटा से सवाईमाधोपुर की ओर जा रहा था. इसी दौरान अचानक ट्रक का आगे का टायर फट गया. टायर फटने से चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और ट्रक सड़क पर पलट गया. दुर्घटना के बाद ट्रक का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार अजीमन पत्नी फारूक निवासी सवाईमाधोपुर तथा उसका पुत्र अफसार केबिन में फंस गए.

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घटना के समय इंद्रगढ़ तहसीलदार रामभरोस मीणा लाखेरी उपखंड कार्यालय से वापस इंद्रगढ़ तहसील कार्यालय लौट रहे थे. इसी दौरान उन्होंने सड़क पर पलटे ट्रक और आसपास जमा लोगों को देखा. उन्होंने तत्काल अपना वाहन रुकवाया और ट्रक के पास पहुंचे. केबिन में लोगों के फंसे होने की जानकारी मिलने पर उन्होंने तत्काल इंद्रगढ़ थाना पुलिस को सूचना दी और खुद भी बचाव कार्य में जुट गए. कुछ ही देर में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त केबिन में फंसे मां-बेटे को बाहर निकाला. दोनों घायलों को तत्काल इंद्रगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया.