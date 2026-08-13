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गड्ढों से फटा टायर, पलटा ट्रक: इंद्रगढ़ में मां-बेटा केबिन में फंसे, तहसीलदार ने बचाई जान

हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि उसके बेटे को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

Truck overturned Near Bundi
सड़क पर पलटा ट्रक (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 13, 2026 at 2:50 PM IST

3 Min Read
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बूंदी: कोटा-लालसोट मेगा हाईवे पर सड़क के गड्ढे एक बार फिर हादसे का कारण बनकर सामने आए. इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र में कोटा से सवाईमाधोपुर जा रहे आलू से भरे ट्रक का अचानक अगला टायर फट गया. टायर फटते ही ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और उसका केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के बाद केबिन में सवार मां-बेटा अंदर फंस गए. दोनों मदद के लिए छटपटाते रहे. इसी दौरान वहां से गुजर रहे इंद्रगढ़ तहसीलदार रामभरोस मीणा की नजर हादसे पर पड़ी तो उन्होंने तत्काल अपना वाहन रुकवाया और मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू कर दिया. तहसीलदार की सूझबूझ और समय पर की गई कार्रवाई से दोनों घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया जा सका.

केबिन में फंसे थे मां-बेटे, तहसीलदार ने रुकवाया अपना वाहन: हादसा कोटा-लालसोट मेगा हाईवे पर इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र में हुआ. आलू से भरा ट्रक कोटा से सवाईमाधोपुर की ओर जा रहा था. इसी दौरान अचानक ट्रक का आगे का टायर फट गया. टायर फटने से चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और ट्रक सड़क पर पलट गया. दुर्घटना के बाद ट्रक का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार अजीमन पत्नी फारूक निवासी सवाईमाधोपुर तथा उसका पुत्र अफसार केबिन में फंस गए.

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घटना के समय इंद्रगढ़ तहसीलदार रामभरोस मीणा लाखेरी उपखंड कार्यालय से वापस इंद्रगढ़ तहसील कार्यालय लौट रहे थे. इसी दौरान उन्होंने सड़क पर पलटे ट्रक और आसपास जमा लोगों को देखा. उन्होंने तत्काल अपना वाहन रुकवाया और ट्रक के पास पहुंचे. केबिन में लोगों के फंसे होने की जानकारी मिलने पर उन्होंने तत्काल इंद्रगढ़ थाना पुलिस को सूचना दी और खुद भी बचाव कार्य में जुट गए. कुछ ही देर में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त केबिन में फंसे मां-बेटे को बाहर निकाला. दोनों घायलों को तत्काल इंद्रगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया.

Truck overturned Near Bundi
मौके पर मौजूद तहसीलदार व अन्य लोग (ETV Bharat Bundi)

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मां की हालत गंभीर, बेटा उपचार के बाद डिस्चार्ज: इंद्रगढ़ तहसीलदार रामभरोस मीणा ने बताया कि इंद्रगढ़ अस्पताल में दोनों का प्राथमिक उपचार किया गया. महिला अजीमन की हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सकों ने उसे कोटा रेफर कर दिया. महिला को परिजन कोटा लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार जारी है. उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. वहीं उसके पुत्र अफसार को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

गड्ढों पर पहले भी उठ चुके सवाल: हादसे के बाद कोटा-लालसोट मेगा हाईवे की सड़क की स्थिति पर भी सवाल उठने लगे हैं. हाईवे पर कई स्थानों पर बड़े-बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जो वाहन चालकों के लिए लगातार खतरा बने हुए हैं. तहसीलदार रामभरोस मीणा ने भी हाईवे की बदहाल स्थिति को लेकर चिंता जताई. तहसीलदार ने बताया कि कोटा-लालसोट मेगा हाईवे पर कई जगह बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जो आए दिन दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं. सड़क की खराब स्थिति के संबंध में कई बार मेगा हाईवे से जुड़े अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद सड़क की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है.

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