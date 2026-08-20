ETV Bharat / state

शामली में डिवाइडर से टकराकर पलटा ट्रक; आग में जिंदा जला चालक

आग की लपटों में घिरे चालक को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा.

डिवाइडर से टकराकर पलटा ट्रक
डिवाइडर से टकराकर पलटा ट्रक (Photo credit;ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 9:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शामली: शामली में मेरठ-करनाल हाईवे पर बिडौली गुरुद्वारे के सामने बुधवार की देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया. चावल से लदा एक ट्रक डिवाइडर से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर दूसरी लेन में पलट गया. हादसे के तुरंत बाद ट्रक में भीषण आग लग गई. आग की लपटों में घिरे चालक को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और उसकी ट्रक के अंदर ही जलकर मौत हो गई.

जानकारी के मुताबिक, करनाल निवासी बिंदर (45) मुजफ्फरनगर से ट्रक में चावल लादकर करनाल जा रहा था. बिडौली गुरुद्वारे के सामने अचानक ट्रक डिवाइडर से जा टकराया. टक्कर के बाद ट्रक बेकाबू होकर दूसरी लेन में पलट गया. इसी दौरान निकली चिंगारी से ट्रक में आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरा वाहन आग की लपटों में घिर गया. हादसा होते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई.

लोगों ने चालक को ट्रक से बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन उसका एक हाथ ट्रक के नीचे दबा होने के कारण उसे बाहर नहीं निकाला जा सका. आग लगातार विकराल होती गई और देखते ही देखते चालक ने ट्रक के अंदर ही दम तोड़ दिया.

््
्् (्््)
सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. पुलिस ने चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. हादसे के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है.

अपर पुलिस अधीक्षक सुमित शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि देर रात एक ट्रक के पलट कर आग लग जाने की सूचना मिली थी तत्काल मौके पर झिंझाना पुलिस एवं दमकल की टीम पहुंची और जब तक आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक ट्रक चालक और ट्रक जल चुका था. फिलहाल चालक की शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

यह भी पढ़ें: शामली में पिता-पुत्र के हत्यारों को सजा, बर्खास्त सिपाही, भाई और दोस्त को उम्रकैद, पिता को पांच साल की जेल

यह भी पढ़ें: शामली में राजस्व टीम के सामने किसान ने खुद को लगाई आग, हालत गंभीर

TAGGED:

ACCIDENT IN UP
SHAMLI ACCIDENT NEWS
ACCIDENT NEWS
UP ACCDENT NEWS
ACCIDENT IN SHAMLI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.