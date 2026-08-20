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शामली में डिवाइडर से टकराकर पलटा ट्रक; आग में जिंदा जला चालक

शामली: शामली में मेरठ-करनाल हाईवे पर बिडौली गुरुद्वारे के सामने बुधवार की देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया. चावल से लदा एक ट्रक डिवाइडर से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर दूसरी लेन में पलट गया. हादसे के तुरंत बाद ट्रक में भीषण आग लग गई. आग की लपटों में घिरे चालक को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और उसकी ट्रक के अंदर ही जलकर मौत हो गई.



जानकारी के मुताबिक, करनाल निवासी बिंदर (45) मुजफ्फरनगर से ट्रक में चावल लादकर करनाल जा रहा था. बिडौली गुरुद्वारे के सामने अचानक ट्रक डिवाइडर से जा टकराया. टक्कर के बाद ट्रक बेकाबू होकर दूसरी लेन में पलट गया. इसी दौरान निकली चिंगारी से ट्रक में आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरा वाहन आग की लपटों में घिर गया. हादसा होते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई.

लोगों ने चालक को ट्रक से बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन उसका एक हाथ ट्रक के नीचे दबा होने के कारण उसे बाहर नहीं निकाला जा सका. आग लगातार विकराल होती गई और देखते ही देखते चालक ने ट्रक के अंदर ही दम तोड़ दिया.