सरायकेला में सड़क किनारे घर पर पलटा गिट्टी लदा हाइवा, पिता-पुत्री की मौत

सरायकेला में हाइवा की चपेट में पिता-पुत्री की मौत हो गई है. घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है.

Truck Overturned In Seraikela
सरायकेला में सड़क किनारे घर पर पलटा हाइवा.
Published : November 23, 2025 at 1:47 PM IST

सरायकेला-खरसावां:जिले के कांड्रा थाना क्षेत्र के पालोबेड़ा से सटे हाड़ीभांगा गांव में रविवार की सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है. एक गिट्टी लदा हाइवा अचानक सड़क किनारे घर पर पलट गया. जिसकी चपेट में आने से घर के पास बैठे एक पिता और उनकी मासूम बेटी की मौके पर ही मौत हो गई. ​मृतकों की पहचान हाड़ीभांगा गांव निवासी 30 वर्षीय बीरबल मुर्मू और उनकी ढाई वर्षीय पुत्री अनुश्री मुर्मू के रूप में की गई है.

पुलिस और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार हाइवा सड़क निर्माण सामग्री लेकर गांव के तंग रास्ते से गुजर रहा था. तेज रफ्तार के कारण हाइवा अनियंत्रित होकर अचानक सड़क किनारे पलट गया. बीरबल मुर्मू और उनकी बेटी को बचने का कोई मौका नहीं मिला और दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. वहीं हादसे में बीरबल मुर्मू की पत्नी भी बुरी तरह घायल हुई हैं. उन्हें तुरंत स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. ​

जानकारी देते ग्रामीण और कांड्रा थाना प्रभारी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

ग्रामीणों ने की मुआवजे और कार्रवाई की मांग

वहीं दुर्घटना के बाद हाड़ीभांगा और आसपास के ग्रामीण में गहरा आक्रोश फैल गया. सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए. ग्रामीणों ने मुआवजा और लापरवाह कंपनी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया. ग्रामीणों का स्पष्ट आरोप है कि सड़क निर्माण कंपनी सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर रही थी. जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हुआ.

Truck Overturned In Seraikela
सरायकेला में सड़क किनारे घर पर पलटा हाइवा.

हाइवा चालक के विरुद्ध मामला दर्ज

वहीं, ​घटना की सूचना मिलते ही कांड्रा थाना प्रभारी विनोद मुर्मू पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने आक्रोशित भीड़ को कानूनी कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया. थाना प्रभारी ने बताया कि हाइवा चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश जारी है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

