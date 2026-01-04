बड़ा हादसा : बूंदी में लाखेरी-पापड़ी ओवरब्रिज के पास पलटा ट्रक, श्रद्धालु नीचे दबे, 2 की मौत और 10 घायल
स्थानीय लोगों का कहना है कि ओवरब्रिज के पास सड़क पर गड्ढे बने हुए हैं, जिनकी मरम्मत नहीं करवाई गई. इससे ट्रक पलट गया.
Published : January 4, 2026 at 4:11 PM IST
बूंदी: जिले के लाखेरी उपखंड क्षेत्र में रविवार दोपहर लाखेरी–पापड़ी ओवरब्रिज के समीप तेज गति से आ रहा एक ट्रक सड़क पर हो रहे गड्ढों में असंतुलित होकर पलट गया. दुर्भाग्यवश उसी समय चौथ का बरवाड़ा माता के दर्शन के लिए पैदल जा रहे श्रद्धालु ट्रक की चपेट में आ गए. हादसे में 2 की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि 10 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और कुछ ही पलों में खुशियों से भरी आस्था की यात्रा मातम में बदल गई.
2 की मौत, 10 घायल: लाखेरी पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र नागर ने बताया कि दुर्घटना में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, जबकि दस से करीब घायल हैं. घायलों में महावीर पुत्र भैरूलाल, कमरपुरा, गिरिराज पुत्र बालचन्द, अमरपुरा, गोधराज पुत्र गोवरी लाल भमसूरी कवरपुरा, सावरा पुत्र किशनलाल कवरपुरा, लानी पुत्र सांवरा, देवलाल पुत्र रतनलाल (अमरपुरा), गिरिराज पुत्र बलराज, रामकिशन पुत्र रामकवर, महावीर पुत्र मोडुलाल, जोधराग पुत्र गोबरीलाल, राजाराम पुत्र राधाकिशन अमरसुरा, फोरवीलाल पुत्र मांगीलाल, कालू लाल शामिल बताए जा रहे हैं.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रविवार दोपहर कोटा की ओर से तेज रफ्तार में आ रहा ट्रक पापड़ी ओवरब्रिज के पास पहुंचते ही सड़क पर बने गहरे गड्ढों के कारण अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया. इसके चलते सड़क किनारे पैदल चल रहे श्रद्धालु इसके नीचे दब गए. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन भारी ट्रक के नीचे दबे लोगों को निकालना आसान नहीं था. घटना की सूचना मिलते ही दई खेड़ा और लाखेरी थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची.
पुलिस ने बिना देरी किए राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया. क्रेन की सहायता से पलटे ट्रक को सीधा किया गया, ताकि उसके नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला जा सके. इस दौरान एम्बुलेंसों की मदद से घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. उधर, हादसे की गंभीरता को देखते हुए बूंदी जिला मुख्यालय से भी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए.
मामले की जांच शुरू : मामले में पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर भेजा गया और राहत कार्य तत्काल शुरू करवाया गया. सभी घायलों को उपचार के लिए लाखेरी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एसपी मीणा ने बताया कि हादसे में 2 की मृत्यु हुई है, जबकि 10 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं. क्रेन की मदद से ट्रक को सीधा कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है.
दुर्घटना के बाद कपास में लगाई आग: दुर्घटना के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों की भीड़ ने ट्रक से बाहर फैली कपास को आग लगा दी. वहीं गुस्साए लोगों ने हाईवे के रखरखाव करने वाली कंपनी और अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की. लोगों ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण आए दिन निर्दोष लोगों की जान जा रही है. घटनास्थल पर मौजूद लाखेरी थाना प्रभारी सुभाष शर्मा, दई थाना प्रभारी धारा सिंह ने आक्रोशित लोगों से समझाइश कर उन्हें शांत करवाने का प्रयास किया. स्थानीय लोगों ने सड़क की बदहाल स्थिति को हादसे का मुख्य कारण बताया. उनका कहना है कि पापड़ी ओवरब्रिज के पास लंबे समय से सड़क पर गड्ढे बने हुए हैं, लेकिन जिम्मेदार विभागों ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. आज उन्हीं गड्ढों ने एक निर्दोष की जान ले ली.