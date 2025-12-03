बेमेतरा में बेकाबू ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, गाड़ी में लोड था लोहे का सरिया
हादसे में ड्राइवर और क्लीनर की बाल बाल बची जान.
बेमेतरा: शहर के सिटी कोतवाली थाना इलाके में रफ्तार का कहर देखने को मिला. यहां तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर खेत में पलट गया. गनीमत रही कि हादसे में कोई राहगीर इसकी चपेट में नहीं आया. ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर दोनों की जान भी बाल बाल बच गई. हादसा रायपुर से कवर्धा की ओर जाने वाले मार्ग पर हुआ. स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्रक जैसे ही बैजी टोल प्लाजा के पास पहुंचा. ड्राइवर ने गाड़ी के ऊपर से अपना नियंत्रण खो दिया. गाड़ी बेकाबू होकर सड़क किनारे खेत में पलट गई.
बेकाबू ट्रक हुआ दुर्घटनाग्रस्त
ट्रक में लोहे का सरिया लोड था. मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि सरिया के नीचे कई बोरे भी ट्रक में रखे गए थे. संभावना जताई जा रही है कि बोरों में कुछ संदिग्ध सामान भी हो सकता है. हादसे के बाद मौके से ड्राइवर और क्लीनर दोनों फरार हैं. इस वजह से ट्रक में रखे बोरों में संदिग्ध सामान होने की आशंका बढ़ गई है. मौके से फरार हुए ड्राइवर और क्लीनर की तलाश जारी है. पूरे मामले की जांच सिटी कोतवाली थाना पुलिस कर रही है.
बैजी टोल के पास ट्रक संख्या CG 04 M6804 अनियंत्रित होकर पलट गई. सूचना मिलने के बाद हम मौके पर पहुंचे. हादसे के बाद से ट्रक का ड्राइवर और मौके से क्लीनर गायब मिले. हादसे में किसी के हताहत होने की बात सामने नहीं आई है. ट्रक रायपुर की ओर से आ रही थी और कवर्धा की ओर जा रही थी. हम फरार ड्राइवर और क्लीनर की तलाश में जुटे हैं: मयंक मिश्रा, थाना प्रभारी, सिटी कोतवाली पुलिस
रायपुर टू कवर्धा मार्ग पर हुआ हादसा
ट्रक में लगभग 30 टन सरिया (छड़) लोड था. सिटी कोतवाली पुलिस के मुताबिक ट्रक रायपुर से आ रही थी और कवर्धा की ओर जा रही थी. हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रक सड़क से उतरकर सीधे खेत में जा पलटी. सिटी कोतवाली पुलिस अब ये पता लगा रही है कि सरिए के नीचे दबे बोरों में क्या रखा है. लोगों ने शक जताया है कि इस रुट पर गांजे की तस्करी बड़ी मात्रा में होती है.
