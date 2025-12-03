ETV Bharat / state

बेमेतरा में बेकाबू ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, गाड़ी में लोड था लोहे का सरिया

बेमेतरा: शहर के सिटी कोतवाली थाना इलाके में रफ्तार का कहर देखने को मिला. यहां तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर खेत में पलट गया. गनीमत रही कि हादसे में कोई राहगीर इसकी चपेट में नहीं आया. ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर दोनों की जान भी बाल बाल बच गई. हादसा रायपुर से कवर्धा की ओर जाने वाले मार्ग पर हुआ. स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्रक जैसे ही बैजी टोल प्लाजा के पास पहुंचा. ड्राइवर ने गाड़ी के ऊपर से अपना नियंत्रण खो दिया. गाड़ी बेकाबू होकर सड़क किनारे खेत में पलट गई.

बेकाबू ट्रक हुआ दुर्घटनाग्रस्त

ट्रक में लोहे का सरिया लोड था. मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि सरिया के नीचे कई बोरे भी ट्रक में रखे गए थे. संभावना जताई जा रही है कि बोरों में कुछ संदिग्ध सामान भी हो सकता है. हादसे के बाद मौके से ड्राइवर और क्लीनर दोनों फरार हैं. इस वजह से ट्रक में रखे बोरों में संदिग्ध सामान होने की आशंका बढ़ गई है. मौके से फरार हुए ड्राइवर और क्लीनर की तलाश जारी है. पूरे मामले की जांच सिटी कोतवाली थाना पुलिस कर रही है.