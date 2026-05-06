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देहरादून-मसूरी मार्ग पर दर्दनाक हादसा, ट्रक 100 मीटर गहरी खाई में गिरा, चालक की मौत, हेल्पर घायल

मसूरी के पास ट्रक खाई में गिरा ( Etv Bharat )