दवाइयों से भरा ट्रक ले उड़े बिहार के बदमाश, ड्राइवर-खलासी को बनाया बंधक, तभी पुलिस का एक्शन

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. दवाइयों से भरे ट्रक की लूट के बड़े मामले का खुलासा करते हुए अंतर-जिला अपराधी गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने लूटा गया ट्रक बरामद करने के साथ-साथ ट्रक के चालक और खलासी को बदमाशों के चंगुल से मुक्त करा लिया है. यह कार्रवाई फकुली थाना क्षेत्र में की गई.

कैसे हुई थी लूट? : पुलिस के अनुसार, हाजीपुर-जंदाहा मुख्य मार्ग पर करीब एक दर्जन बदमाशों ने दवाइयों से लदे एक कूरियर ट्रक को रोक लिया. हथियार के बल पर चालक और खलासी को बंधक बना लिया गया. इसके बाद बदमाश ट्रक को लेकर आगे बढ़े, जबकि चालक को एक लग्जरी कार में बैठाकर स्कॉर्ट किया जा रहा था और खलासी को ट्रक में ही बंधक बनाकर रखा गया.

पुलिस की सतर्कता से नाकाम हुई साजिश : लूट के बाद अपराधी मुख्य मार्ग छोड़कर ग्रामीण रास्तों से मुजफ्फरपुर की ओर बढ़ रहे थे. इसी दौरान फकुली थाना की पुलिस टीम को एक संदिग्ध ट्रक और उसके पीछे चल रही लग्जरी कार पर शक हुआ. जब पुलिस ने दोनों वाहनों को रोकने का प्रयास किया, तो अपराधी भागने लगे.

एक्शन में पुलिस (ETV Bharat)

हथियार और लग्जरी कार बरामद : पुलिस ने घेराबंदी कर एक अपराधी को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य बदमाश अंधेरे और ग्रामीण रास्तों का फायदा उठाकर फरार हो गए. गिरफ्तार अपराधी के पास से पुलिस ने दो लोडेड हथियार और वारदात में इस्तेमाल की गई लग्जरी कार बरामद की है. साथ ही लूटा गया ट्रक और उसमें लदी दवाइयां भी सुरक्षित जब्त कर ली गई हैं.