सीतापुर में भूसे से भरा ट्रक पिकअप पर पलटा, 3 की मौत, एक गंभीर
पुलिस ने शवों को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 8:26 AM IST
सीतापुर: जिले के सदरपुर थाना क्षेत्र के बिसवां-रेउसा मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया. ग्राम धामीसराय के पास भूसे से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पिकअप वाहन पर पलट गया. इस दुर्घटना में पिकअप में सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. दुर्घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई. किसी तरह घायल व्यक्ति को बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया गया. पुलिस ने क्रेन से दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को रास्ते से हटवा दिया है.
पुलिस के मुताबिक यह सड़क हादसा उस समय हुआ जब रेउसा की ओर से बिसवां की तरफ भूसा लेकर आ रहा था. ट्रक की गति ज्यादा थी. इस दौरान अचानक ट्रक अनियंत्रित हो गया. ट्रक सामने से आ रही पिकअप पर पलट गया. पिकअप भूसे में दब गई. चीख-पुकार मचते ही ग्रामीण मदद को दौड़ पड़े.व हीं पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने पिकअप सवार लोगों को निकलवाया. पुलिस के मुताबिक इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है.
सीओ महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि मृतकों की पहचान अयान, सत्तिनपुरवा, अंकित और पुष्पेंद्र निवासी लालपुर कोठी थाना मानपुर के रूप में हुई है. मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. वहीं, एक अन्य घायल व्यक्ति की हालत नाजुक बनी हुई है. उसे उपचार के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. थाना सदरपुर पुलिस ने क्षतिग्रस्त ट्रक को रास्ते से हटवाकर यातायात सामान्य कराया.