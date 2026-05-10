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खूंटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, डोडा लदा यूपी नंबर का ट्रक जब्त, चालक समेत चार तस्कर फरार

खूंटी में डोडा से लदा ट्रक जब्त ( Etv Bharat )

रांची/खूंटीः जिला खूंटी में नवनियुक्त एसपी ऋषभ गर्ग के नेतृत्व में जिले में अपराध और अवैध तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है. इसी क्रम में रनिया थाना पुलिस ने अवैध डोडा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में डोडा से लदे एक ट्रक को जब्त किया है. यह कार्रवाई रनिया थाना क्षेत्र के भालूटोली गांव के समीप खूंटी-कोलेबिरा स्टेट हाईवे-3 पर की गई.

बड़ी मात्रा में डोडा बरामद

रनिया थाना प्रभारी श्यामल कुम्भकार को गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रक के जरिए भारी मात्रा में अवैध डोडा की खेप बाहर ले जाई जा रही है. सूचना के आधार पर पुलिस ने देर रात से ही हाईवे पर वाहन जांच अभियान शुरू कर दिया. इसी दौरान अहले सुबह करीब 3 बजे यूपी नंबर का संदिग्ध ट्रक आता दिखाई दिया. पुलिस ने ट्रक को रोककर तलाशी ली तो उसमें मवेशियों का चारा और चोकर के बोरे के नीचे बड़ी मात्रा में डोडा छिपाकर रखा गया था.

जानकारी देते तोरपा डीएसपी क्रिस्टोफर केरकेट्टा (Etv Bharat)

पुलिस की छापेमारी शुरू

हालांकि पुलिस कार्रवाई के दौरान ट्रक में सवार चालक समेत चारों तस्कर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए. पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और फरार तस्करों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी गई है.

गुप्त सूचना पर हाईवे में चलाया अभियान