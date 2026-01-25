सिरोही में पकड़ा 70 लाख की अवैध शराब से भरा ट्रक, कपड़ों की गांठ की आड़ में तस्करी

सिरोही में पकड़ा 70 लाख की अवैध शराब से भरा ट्रक, कपड़ों की गांठ की आड़ में तस्करी
नाकाबंदी में संदेह के आधार पर ट्रक की गहन तलाशी ली तो कपड़ों की गांठों के बीच भारी मात्रा में शराब छिपाकर रखी गई थी.
Published : January 25, 2026 at 11:54 AM IST
सिरोही: जिले के मंडार थाना पुलिस ने रविवार को एक ट्रक से पंजाब निर्मित 729 पेटी अवैध शराब बरामद की. इसकी अनुमानित कीमत 70 लाख रुपए है. पुलिस ने ट्रक चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है.
मंडार थाना अधिकारी प्रवीण कुमार आचार्य ने बताया कि रविवार सुबह मंडार टोल नाका के पास पुलिस ने नाकेबंदी कर रखी थी. सिरोही की ओर से आए ट्रक को रूकवाया. ट्रक में कपड़ों की गांठें भरी थीं. पुलिस को ट्रक संदिग्ध लगा. संदेह के आधार पर ट्रक की गहन तलाशी ली तो कपड़ों की गांठों के बीच भारी मात्रा में शराब छिपाकर रखी गई थी. पुलिस ने ट्रक जब्त कर मंडार थाने लाए और शराब की गिनती की गई.
पढ़ें:झालावाड़ में अवैध शराब की 783 पेटियां जब्त, पंजाब से गुजरात ले जा रहा था ट्रक
एसएचओ आचार्य के अनुसार, ट्रक से कुल 729 पेटी पंजाब निर्मित अवैध शराब बरामद की गई. पुलिस के अनुसार इस शराब की बाजार में कीमत 70 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि शराब को कपड़ों की आड़ में एक राज्य से दूसरे राज्य में तस्करी कर ले जाया जा रहा था. पुलिस ने ट्रक चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया. दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं कि शराब की खेप कहां से लाई गई थी और इसे कहां सप्लाई किया जाना था. तस्करी के पीछे सक्रिय गिरोह और अन्य आरोपियों की भी तलाश है.
पढ़ें: चावल के कट्टों की आड़ में हो रही थी तस्करी, 60 लाख की शराब के साथ दो गिरफ्तार, उदयपुर में भी एक पकड़ा