रामपुर में खालों से भरा ट्रक पकड़ा; मुजफ्फरनगर से आ रहा था, चालक हिरासत में
अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि ट्रक को कब्जे में लिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 17, 2026 at 9:35 PM IST
रामपुर : जिले के मिलक थाना क्षेत्र के लोहा पट्टी रोड पर शनिवार को खालों से भरा ट्रक पकड़े जाने के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई. इस दौरान कुछ लोगों ने ट्रक को घेर लिया, जिसके बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. मामले की सूचना मिलते ही मिलक कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल घेराबंदी कर संदिग्ध ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया.
घटना की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह भी मौके पर पहुंचे और गुस्साई भीड़ को समझा-बुझाकर स्थिति को सामान्य किया. पुलिस ने किसी भी तरह की अफवाह फैलाने से बचने की अपील की है.
अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि यह ट्रक मुजफ्फरनगर से आ रहा था और कहां जा रहा था, इसकी जांच की जा रही है. ट्रक में जो अवशेष मिले हैं, उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है. फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है. ट्रक को कब्जे में लिया गया है. चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.
उन्होंने बताया कि पशु चिकित्सक और संबंधित विभाग को भी सूचना दे दी है. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि ट्रक में मिले अवशेष किस पशु के हैं. फिलहाल पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात है और कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में बताई जा रही है.
पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है. जांच रिपोर्ट आने के बाद ठोस कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है.
यह भी पढ़ें : कानपुर में मंदिर के पास जानवरों के अवशेष मिलने से तनाव, PAC तैनात; 4 पुलिसकर्मी निलंबित