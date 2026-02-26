ETV Bharat / state

बारूद से भरा ट्रक ट्रांसफार्मर से टकराया, गाड़ी के केबिन में भड़की आग

दुर्ग: भिलाई तीन इलाके में देर रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया, जब बारूद से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर ट्रांसफार्मर से टकरा गया. घटना के बाद ट्रक के केबिन में आग भड़क गई. गनीमत रही कि समय रहते अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई. फायर फाइटर की टीम ने बिना देर किए ट्रक के केबिन में लगी आग पर काबू पा लिया. रात का वक्त होने की वजह से सड़क पर वाहनों की आवाजाही कम रही. इस वजह से फायर फाइटर की टीम को भी पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा. अगर दिन का वक्त होता तो फायर फाइटर की टीम को पहुंचने में समय लग सकता था.

बारूद से भरा ट्रक ट्रांसफार्मर से टकराया

फायर फाइटर टीम ने बताया कि रात करीब 2 बजकर 20 मिनट पर उनके पास पुलिस कंट्रोल रूम से फोन आया. फोन पर पुलिस ने बताया कि भिलाई तीन इलाके में बारूद लेकर जा रहा ट्रक ट्रांसफार्मर से टकरा गया है. पुलिस ने कहा कि जल्द से जल्द फायर फाइटर की टीम को मौके पर भेजा जाए. सूचना मिलते ही मौके पर तत्काल अग्निशमन और आपातकालीन सेवा की दो दमकल गाड़ियां रवाना की गई. टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर गाड़ी के केबिन में लगी आग को काबू में किया. समय रहते अगर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था.