बारूद से भरा ट्रक ट्रांसफार्मर से टकराया, गाड़ी के केबिन में भड़की आग
रात 2 बजकर 20 मिनट पर पुलिस कंट्रोल रूम ने फोन कर फायर फाइटर टीम को घटना की सूचना दी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 26, 2026 at 9:34 AM IST
दुर्ग: भिलाई तीन इलाके में देर रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया, जब बारूद से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर ट्रांसफार्मर से टकरा गया. घटना के बाद ट्रक के केबिन में आग भड़क गई. गनीमत रही कि समय रहते अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई. फायर फाइटर की टीम ने बिना देर किए ट्रक के केबिन में लगी आग पर काबू पा लिया. रात का वक्त होने की वजह से सड़क पर वाहनों की आवाजाही कम रही. इस वजह से फायर फाइटर की टीम को भी पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा. अगर दिन का वक्त होता तो फायर फाइटर की टीम को पहुंचने में समय लग सकता था.
बारूद से भरा ट्रक ट्रांसफार्मर से टकराया
फायर फाइटर टीम ने बताया कि रात करीब 2 बजकर 20 मिनट पर उनके पास पुलिस कंट्रोल रूम से फोन आया. फोन पर पुलिस ने बताया कि भिलाई तीन इलाके में बारूद लेकर जा रहा ट्रक ट्रांसफार्मर से टकरा गया है. पुलिस ने कहा कि जल्द से जल्द फायर फाइटर की टीम को मौके पर भेजा जाए. सूचना मिलते ही मौके पर तत्काल अग्निशमन और आपातकालीन सेवा की दो दमकल गाड़ियां रवाना की गई. टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर गाड़ी के केबिन में लगी आग को काबू में किया. समय रहते अगर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था.
रायपुर की ओर जा रहा था बारूद लेकर ट्रक
ट्रक में लोड बारूद भिलाई तीन से होते हुए रायपुर की ओर ओर जा रही थी. तभी अचानक ड्राइवर का गाड़ी के ऊपर से नियंत्रण हट गया और बेकाबू गाड़ी सड़क किनारे लगे ट्रांसफार्मर से टकरा गई. जिस ट्रांसफार्मर से गाड़ी टकराई वो सड़क के किनारे बने सर्विस रोड पर लगी है.
लोगों ने की दमकलकर्मियों की तारीफ
दमकल कर्मियों ने जिस तरह से बहादुरी और तेजी दिखाते हुए आग पर काबू पाया उसकी सभी लोग तारीफ कर रहे हैं. अगर कोई भी चूक ये देरी होती तो बड़ा धमाका हो सकता था. पास ही रिहायशी इलाका है, जिससे नुकसान भी हो सकता था. आग बुझाए जाने के बाद ट्रक जिसका नंबर TS 05 UB 2355 बताया जा रहा है, अग्निशमन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से ट्रक को सुरक्षित निकालकर थाने पहुंचाया गया है. फिलहाल मामले की आगे की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है.
