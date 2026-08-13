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रामनगर में हादसा, कार को बचाने के चक्कर में नहर में गिरा ट्रक, दो लोग घायल

रामनगर: नैनीताल के रामनगर के कोसी बैराज पर गुरुवार शाम एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. सामने से आ रही कार को बचाने के प्रयास में रेत से भरा एक कैंटर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित सिंचाई नहर में जा गिरा. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई.

जानकारी के मुताबिक, कैंटर वाहन संख्या UK04CC-607 कैंटर कोटाबाग क्षेत्र के ओखलढुंगा निवासी महेंद्र सिंह चला रहा था. बताया जा रहा है कि कैंटर बैराज से होकर गुजर रहा था. इसी दौरान सामने से एक कार आ गई. कार को बचाने के प्रयास में चालक ने कैंटर को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन वाहन अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे स्थित सिंचाई नहर में जा गिरा.

कैंटर के नहर में गिरते ही आसपास मौजूद लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई. हादसे में कैंटर चालक और परिचालक को मामूली चोटें आईं. स्थानीय लोगों ने तत्काल दोनों को नहर से बाहर निकालने में मदद की. राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई.