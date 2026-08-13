रामनगर में हादसा, कार को बचाने के चक्कर में नहर में गिरा ट्रक, दो लोग घायल
नैनीताल के रामनगर में कोसी बैराज के पास कंस्ट्रक्शन मटीरियल से भरा ट्रक नहर में गिर गया. हादसे में दो लोग घायल हो गए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 13, 2026 at 8:20 PM IST
रामनगर: नैनीताल के रामनगर के कोसी बैराज पर गुरुवार शाम एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. सामने से आ रही कार को बचाने के प्रयास में रेत से भरा एक कैंटर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित सिंचाई नहर में जा गिरा. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई.
जानकारी के मुताबिक, कैंटर वाहन संख्या UK04CC-607 कैंटर कोटाबाग क्षेत्र के ओखलढुंगा निवासी महेंद्र सिंह चला रहा था. बताया जा रहा है कि कैंटर बैराज से होकर गुजर रहा था. इसी दौरान सामने से एक कार आ गई. कार को बचाने के प्रयास में चालक ने कैंटर को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन वाहन अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे स्थित सिंचाई नहर में जा गिरा.
कैंटर के नहर में गिरते ही आसपास मौजूद लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई. हादसे में कैंटर चालक और परिचालक को मामूली चोटें आईं. स्थानीय लोगों ने तत्काल दोनों को नहर से बाहर निकालने में मदद की. राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई.
हादसे में कैंटर को काफी नुकसान पहुंचा है. वहीं नहर में कैंटर गिरने के बाद उसे बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू की गई. मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक, अगर कैंटर चालक समय रहते वाहन को संभालने में सफल नहीं होता, तो हादसा और भी गंभीर हो सकता था.
फिलहाल पुलिस और संबंधित विभाग की टीम हादसे की जानकारी जुटाने में लगी है. हादसा किस वजह से हुआ और इसमें किसी अन्य वाहन की भूमिका थी या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है? प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शुरुआती तौर पर सामने आ रही कार को बचाने के दौरान कैंटर के अनियंत्रित होने की बात सामने आई है. मामले की पूरी तस्वीर जांच के बाद ही साफ हो सकेगी.
नहर में गिरे वाहन के चालक और परिचालक को प्राथमिक उपचार के लिए रामदत्त चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां दोनों को उपचार दिलाया गया. पुलिस द्वारा हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. प्रथम दृष्टया सामने आया है कि सड़क पर अचानक आई एक कार को बचाने के प्रयास में वाहन अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरा. मामले की जांच के बाद दुर्घटना के वास्तविक कारणों की पुष्टि की जाएगी.
-सुशील कुमार, कोतवाल रामनगर-
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